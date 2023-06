Grška obalna straža danes s fregato, tremi patruljnimi čolni in helikopterjem za zdaj še nadaljuje z iskanjem morebitnih preživelih, pri čemer jo ovira močan veter. Upanja na rešitev morebitnih preživelih sicer praktično ni več, grški mediji pa so že pred tem ugibali, da bodo oblasti iskalne akcije ta konec tedna postopoma končale.

Natančno število ljudi, ki so bili v času nesreče na ladji, še vedno ni znano. Po besedah rešenih migrantov jih je bilo na krovu več kot 700, od tega približno 100 otrok. Večina jih očitno ni mogla pravočasno zapustiti 30 metrov dolge in zarjavele ladje, ko se je ta v sredo zjutraj prevrnila in potonila približno 92 kilometrov od jugozahodne obale Peloponeza. Ladja je sicer izplula iz Libije, namenjena pa je bila v Italijo.

Za pot do šest tisoč evrov

Po podatkih obalne straže so doslej našli 78 trupel, rešili pa so 105 ljudi, ki so jih nastanili v pristanišču Kalamata. V četrtek je policija prijela devet preživelih, državljanov Egipta, ki so obtoženi povzročitve smrti iz malomarnosti, trgovine z ljudmi in članstva v kriminalni združbi. Eden od njih naj bi bil kapitan ladje. Po navedbah preživelih naj bi ljudje za nevarno pot čez Sredozemlje plačali med 5000 in 6000 evrov.

V Grčiji se medtem vrstijo obtožbe na račun tako trenutne prehodne kot nekdanje vlade. Prihajajo v največji meri iz levičarskih strank. Te odgovornost za nesrečo pripisujejo predvsem nekdanji konservativni vladi in njenemu strogemu nadzoru na morju. Zaradi tega naj bi namreč tihotapci izbirali nevarnejše in daljše poti, da bi dosegli Italijo.