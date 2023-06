Zunaj avtocest in hitrih cest so maloprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizla v zadnjem letu dni spet regulirane po metodi, ki je veljala pred dokončno liberalizacijo cen pogonskih goriv po državi 1. oktobra 2020.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami

Maloprodajna cena je tako oblikovana vsakih 14 dni po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Marže trgovcev so pri tem omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci še naprej določajo sami.

Vlada je ob uvedbi regulacije pred letom dni odpravila tudi nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv, in višino trošarin znižala na najnižjo dovoljeno raven glede na evropsko zakonodajo. Pozneje je uvedla tudi še nekatere posebne ukrepe za avtoprevoznike in kmete.

Večino enoletnega obdobja regulacije so bile cene obeh najbolj prodajanih pogonskih goriv v Sloveniji med nižjimi v EU. Tako je tudi zdaj, čeprav je vlada vmes že zvišala trošarine in znova uvedla dve od treh dajatev.

Nižje cene le v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem

Regulirana cena 95-oktanskega bencina v Sloveniji je s trenutnih 1,412 evra po podatkih Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) in Evropske komisije trenutno v celinski EU nižja le v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem. Dizel, kjer je regulirana cena v Sloveniji trenutno pri 1,432 evra, je medtem poleg omenjenih držav cenejši še na Češkem, v Litvi in Latviji ter na Poljskem.

Od slovenskih sosed so cene pogonskih goriv nižje le na Hrvaškem, kjer so regulirane cene 95-oktanskega bencina pri 1,38 evra za liter, povprečne cene dizla pa pri 1,28 evra.

V Avstriji so medtem povprečne cene 95-oktanskega bencina pri okoli 1,63 evra za liter, dizla pa pri nekaj manj kot 1,57 evra. Še dražji sta gorivi v Italiji, kjer so zadnje povprečne cene litra 95-oktanskega bencina pri skoraj 1,93 evra, litra dizla pa pri okoli 1,77 evra. Bolj primerljive so cene na Madžarskem, kjer je povprečna cena 95-oktanskega bencina pri 1,52 evra za liter, dizla pa pri 1,46 evra.

Regulacijo cen bodo verjetno podaljšali

V večini evropskih držav so cene na avtocestnem omrežju po pojasnilih AMZS višje za okoli 20 odstotkov, tako je tudi v Sloveniji.

Glede na umestitev Slovenije na cenovnem zemljevidu Evrope in pomen cen goriv v košarici življenjskih potrebščin je pričakovati, da bo vlada s ponedeljkom regulacijo cen pogonskih goriv zunaj avtocestnega omrežja za določeno obdobje podaljšala.

Za trgovce z naftnimi derivati je sicer trenutni sistem ugodnejši od lanskega režima administrativno omejenih cen v času od sredine marca do konca aprila in pozneje med 11. majem in 21. junijem, zaradi katerih v Petrolu od države zahtevajo tudi povračilo nastale poslovne škode.

Si bi pa trgovci želeli vsaj občasnega usklajevanja marž z inflacijo. Čeprav se je pred časom zdelo, da bi jim država lahko prišla naproti, se to za zdaj še ni zgodilo.