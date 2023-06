Proti koncu aprila so oblasti v gozdu Šakahola blizu obalnega mesta Malindi na jugovzhodu Kenije izkopale prvih nekaj trupel pripadnikov krščanskega kulta, katerega pripadniki so sledili sveti besedi Paula Mackenzieja Ntenga, voditelja mednarodne cerkve Good News. Ta naj bi sledilcem pral možgane, jih spodbujal k stradanju, saj bi le z odrekanjem hrani in vodi lahko dosegli nebesa. Tam bi srečali Jezusa Kristusa in se s tem izognili apokaliptičnemu prekletstvu. Konec sveta je prestavil z avgusta na sredo parila. V mesecu in pol so iz plitvih množičnih grobov, v katerih je bilo tudi ogromno otrok, izkopali že več kot tristo trupel. Po navedbah lokalnih oblasti je več kot šeststo ljudi še vedno pogrešanih. Mnogi od njih so verjetno pod zemljo. Mackenzie je policiji v preteklosti zaupal, da bodo našli posmrtne ostanke več kot tisoč oseb. Karizmatičnemu verskemu vodji se v čakanju na Jezusovo vrnitev na Zemljo pred dvema letoma pridružila tudi mama 16-letnega Isse Alija. Zapustila je moža in otroke. »Oprtala si je culo, nam povedala, da se zadnjič vidimo, češ da je življenje tukaj zanjo izgubilo ves smisel. Nismo je mogli ustaviti,« je pojasnil za Guardian. Čisto se je spremenila. Prejšnji teden so v plitvem grobu našli tudi njeno truplo.

Samooklicani pridigar, ki je pred razširjanjem božje volje denar služil kot taksist, je po aretaciji kategorično zanikal obtožbe. »Pojma nimate, s čim imate opravka. Kmalu boste čutili posledice,« je bil skrivnostno temačen. Trenutno je v priporu. Grozijo mu obtožbe terorizma in genocida. V začetku tedna so 65 njegovih sledilcev, ki so jih rešili »iz krempljev« pridigarja, obtožili poskusa samomora. Po navedbah notranjega ministra Kithura Kindikija so namreč med bivanjem v centru za žrtve kljub očitnem trpljenju zavračali tako hrano kot vodo in z gladovno stavko protestirali zadrževanju v centru. Prestavili so jih v pripor. Stradanje je bil glavni vzrok smrti večine pripadnikov kulta, so pa bile nekatere žrtve, vključujoč otroke, zadavljene, pretepene ali zadušene, je pokazala obdukcija.

Prikazal se mu je Jezus

Policija je preiskavo, povezano s kultom in smrtonosnim pridigarjem, zagnala že marca, ko naj bi Mackenzie starše dveh fantkov spodbujal, naj ju stradata, nato pa zadušita. Vpletenost je zanikal, po plačilu varščine so ga izpustili na prostost. Sledila je nova prijava, posledično tudi nova aretacija. Mackenzie, ki v priporu prav tako zavrača hrano in vodo, krivdo vali na nekatere nekdanje člane kulta, ki da mu hočejo s slabo propagando le škodovati. Po pisanju portala Nation Africa še vedno verjame, da ima preroško moč, pravi, da je bil priča prikazovanju Jezusa. Nad obtožbami je šokiran. »V medijih sem se vedno pojavljal iz napačnih razlogov, narobe me citirajo, jemljejo zgodbo iz konteksta,« se huduje. Pravi, da je on samo nekakšen prevodnik božje besede: »Lahko pridigam, a naukov ne vsiljujem nikomur.« Dodaja, da je cerkev zaprl leta 2019, ko je prejel razodetje, da je čas za odhod. »Nisem več župnik. Samo še gospod Mackenzie. Molim sam s seboj in tistimi, ki so se odločili verjeti.«

Kenijski predsednik William Ruto je obljubil, da bo zatrl vsa nesprejemljiva verska gibanja, in odredil preiskavo, ki naj bi segla v drobovje kulta. Mackenzieja je opisal kot kriminalca, ki se skriva za masko pridigarja: »Nič drugačen ni kot teroristi, ki izrabljajo vero za svoja nagnusna dejanja.« Policija in oblasti so se znašle pod plazom kritik, saj da so se na dogajanje odzvali veliko prepozno. Pridigarja so v preteklosti namreč že večkrat prijeli zaradi suma zločinov, povezanih z otroki, a so ga vsakič izpustili. Poleg njega je bilo prijetih še 25 oseb, med drugim njegova žena in tisti, ki so zagotavljali, da posta nihče ne prekine ali živ zapusti skrivališča v gozdu. Policija je pridržala, a po plačilu varščine v povezavi s tem primerom tudi pastorja Ezekiela Odero, uglednega in premožnega televizijskega evangelista. Preiskujejo ga zaradi suma umora, pomoči pri samomoru, ugrabitve, radikalizacije, zločinov proti človeštvu, krutosti do otrok, goljufije in pranja denarja.

*** V mesecu in pol so iz plitvih množičnih grobov, v katerih je bilo tudi ogromno otrok, izkopali že več kot tristo trupel. Po navedbah lokalnih oblasti je več kot šeststo ljudi še vedno pogrešanih. Mnogi od njih so verjetno pod zemljo.