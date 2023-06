Jutrišnji in ponedeljkov obisk zunanjega ministra Antonyja Blinkna na Kitajskem bo najvišji ameriški v zadnjih petih letih in torej sploh najvišji pod Bidnovo vlado. Že samo to nekaj pove o trajnih trenjih v odnosih med velesilama, ki bi jih Blinken po zagotovilih Washingtona rad vsaj stabiliziral, tako da bi neizogibno gospodarsko in siceršnje tekmovanje »upravljali na najodgovornejši mogoč način,« kot je dejal njegov pomočnik za vzhodno Azijo in Pacifik Daniel Kritenbrink. Pričakovanja pred obiskom torej niso visoka, bržkone namenoma, enako je v Pekingu. Pravzaprav je ton napovedim obiska dal predvsem vodja kitajske diplomacije Qin Gang oziroma zunanje ministrstvo. To je po telefonskem pogovoru zunanjih ministrov pred nekaj dnevi navedlo, da je Qin Blinknu dejal, da morajo ZDA pokazati spoštovanje Kitajske, se prenehati vmešavati v njene notranje zadeve (predvsem glede Tajvana) ter prenehati škodovati kitajski varnosti in gospodarskim interesom. Pomenljivo je, da je kitajska stran javno navedla tako ostre besede ministra, medtem ko je bilo ameriško uradno sporočilo o vsebini pogovora precej bolj blago.

Od carin do balona

Odnosi med državama gredo po klancu navzdol sicer že več let. Posebej so se zaostrili pod prejšnjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zaradi njegove trgovinske vojne z uvajanjem carin, za katere je trdil, da so ameriški odgovor na kitajsko gospodarsko izkoriščanje ZDA. Peking je morda upal, da bo prihod Joeja Bidna v Belo hišo prinesel spremembo, vendar demokratski predsednik ni odpravil carin, ampak je uvedel še nove omejitve, nazadnje pri prodaji visoke tehnologije Kitajski.

Ob tem so ves čas v zraku tudi politične napetosti »strateških tekmic«, kot odnos označujejo v Washingtonu. Vrhunec so dosegle lani z obiskom predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu. Ko pa se je hrup nekoliko umiril in bi Blinken februarja moral na obisk v Peking, se je zgodil incident z balonom nad ameriškim nebom. ZDA so ga sestrelile in trdile, da je šlo za kitajsko vohunsko zračno plovilo, ter odpovedale obisk zunanjega ministra, Peking pa je zmanjševal pomen incidenta in trdil, da je šlo za vremenski balon, ki je ušel izpod nadzora.

Dvom, da bo kaj drugače

Biden zdaj pravi, da je šlo za trapast incident z balonom, in torej zmanjšuje pomen dogodka, ki je bil februarja velika novica. Odtlej je bolj hladen odnos do Bidnovega obiska pokazala kitajska stran, ki očitno ne verjame več v kakšno oprijemljivo spremembo v odnosih pod Bidnom, sploh ker se na oni strani Pacifika bliža predvolilna mrzlica. Pa tudi zato ne, ker ZDA pod Bidnom kujejo in krepijo vojaška zavezništva na pragu Kitajske, denimo z nadgradnjo varnostnega dialoga QUAD z Avstralijo, Indijo in Japonsko, z dogovorom o uporabi vojaških oporišč na Filipinih ali z dodatno krepitvijo vojaških vezi s Seulom in Tokiom.

Peking je kritičen in ravnanje razlaga kot ameriško destabilizacijo regije. ZDA odgovarjajo, da gre za odziv na vse bolj agresivno obnašanje Kitajske. »Največ, kar lahko ta obisk prinese, je, da postavi dvostranske odnose na trdna tla in odpre pot drugim stikom na ministrski ravni,« je za Glas Amerike dejal nekdanji direktor za Kitajsko v ameriškem svetu za nacionalno varnost Dennis Wilder. Po nekaterih razlagah je Kitajska v obisk Blinkna res privolila tudi zato, ker sicer drugih ameriških sogovornikov tja ne bi bilo. »Prava stabilnost v odnosih pa bo ostala izmuzljiva zaradi velike stopnje nezaupanja in nerešljivosti vprašanj, kot sta Tajvan in omejitev izvoza visoke tehnologije na Kitajsko,« je dodal Wilder.