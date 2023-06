Ruska vohuna v obtožnici z dvema imenoma

Ruska vohuna, ki jima sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču, sta imela vsaj dve identiteti. V Sloveniji sta živela kot zakonca Ludwig Gisch in Maria Rose Munos Mayer, v obtožnici pa sta zapisani tudi njuni ruski imeni Artem Viktorovich Dultsev in Anna Valerevna Dultseva (gre za angleški zapis ruskih imen Artjom Viktorovič Dulcev in Ana Valerevna Dulceva).