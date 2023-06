Klet Brda Dobrovo

Velika goriška klet že nekaj časa ponuja vina, ki so najbolj stabilna v vrhu Decanterjevih in še nekaterih drugih ocenjevalcev. Rebula Quercus, rebula Bagueri, Motnik in A plus belo so že nekaj let med najboljšimi, letos sta se jim pridružila rdeča zvrst merlota, kabernet sovinjona in kabernet franka A plus iz leta 2017 (sočnega okusa, dobro strukturiran z zrelimi tanini in sladkimi začimbami ….) ter rdeči De Baguer, zvrst merlota in kabernet franka iz leta 2017 (z mamljivim pridihom temne čokolade in moche ...). A plus v spletni vinoteki eVino stane 32 evrov, De Baguer pa 24 evrov.

Med ducatom najboljših slovenskih vin je tudi tokrat selekcija kabernet franka letnika 2020, ki ga v največji briški kleti zori slovenski trgovec z vini in somelje Gašper Čarman. Recenzenti so ga med drugim ocenili takole: »Vabljive arome vijolice, paprike, loganove maline in listov maline.« Za 34 evrov. Briška klet je imela na Decanterjevih ocenjevanjih tudi vina, ki jih zori v sodelovanju z bivšim voznikom formule ena Ralfom Schumacherjem. Osvojil je dve srebrni in eno bronasto medaljo.