V ospredju ni učenec

Pa sem se uštel in ponovno sem nad vašimi idejami razočaran kot učitelj z 32 letno prakso v šolstvu. Namesto, da bi na prvo mesto postavljali učenca kot empatično osebnost, ki z navdušenjem raziskuje svet in z veseljem vsak dan posebej obiskuje različne učilnice, kjer z navdihom učitelja pridobiva znanje in kritične poglede na svet ter družbo, spet in še bolj kot v preteklosti, postavljate merjenje količine znanja, ki ga moramo izmeriti z merilno skalo od 1 do 5. V tretji razred uvajate nacionalne preizkuse znanja, ki so tudi kasneje popolnoma zgrešeni. V prvi razred pa naj bi uvedli učenje tujega jezika in to prvošolčku, ki se je komaj naučil nekaj črk naše abecede in bi morda bil vesel, če bi svoj jezik še naprej raziskoval. Nimam nič proti ostalim jezikom (imenujem jih ostali jeziki in ne tuji), saj sem zagovornik inkluzije in tudi sam inkluzivni pedagog, toda zakaj bi pet let in pol staremu otroku naložili dodatne težave. Spoštovani, ste se kdaj vprašali, zakaj v zadnjih letih tolikšen porast otrok s posebnimi potrebami in z dodatno strokovno pomočjo?

Ja, nekaj več jih je, ker je napredovala medicina in psihologija in lahko hitro ter precej natančno definiramo kakšno od otrokovih težav, kar je zelo pomembno ampak največ težav je zato, ker marsikdo ne more več dohitevati nakopičenega znanja na tabli, v zvezku in učbenikih. Vsega tega je preveč in naravnega razvoja možganov ne moremo spreminjati. Očitno nas je kapitalizem popolna okupiral in naravi sploh ne znamo več prisluhniti.

Kot inkluzivni pedagog sem mislil, da bo del reforme šolstva namenjen tudi nadaljnjemu razvoju inkluzije v osnovnih šolah. Torej, da se bo proces vključevanja različnosti učencev nadaljeval v smeri razumevanja človeka in njegovih posebnih potreb, razumevanja osebnosti vsakega posameznika, ki bo usmerjeno v iskanje poti do premostitve njegovih težav. Da bomo strokovnjaki na področju pedagogike lahko uresničevali vključevanje slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih učencev ter ostalih učencev s težavami, v redno osnovno šolo. In da se bodo tudi učitelji lahko opolnomočili z znanjem o delu z osebami s posebnimi potrebami. Saj se lahko toda država bi morala poskrbeti, da bi bilo to znanje dosegljivo vsem učiteljem tudi tistim, ki si študija ne morejo kar tako privoščiti. S takim vključevanjem namreč na svoji socialnosti ter empatičnosti pridobivajo tudi učenci, ki nimajo osebnostih težav. Na ta način se zmanjšuje tudi sedanja nestrpnost do različnosti, ki je zadnja leta dobila grozljive razsežnosti. Spoštovana ministrska ekipa, če boste v katerikoli osnovni šoli vprašali učence o slepoti, slabovidnosti, gluhoti, naglušnosti, gibalni oviranosti, boste dobili precej skromne odgovore. Velikokrat v smeri, češ, kaj me pa to zanima. Po drugi strani pa boste našli med učenci nešteto profilov na socialnih omrežjih, njihove tako imenovane navidezne prijatelje, skreirane s pomočjo umetne inteligence, pokazali vam bojo zanimivosti iz sveta nasilja, posnetke šolskih pretepov in še in še.

Na tem mestu vas sprašujem, ali jo to prava smer našega šolstva ali se vam ne zdi, da smo zavozili in z nekimi reformami skušamo zakriti storjene nepopravljive napake?

Kje je Inkluzija?

Naslednje vprašanje, ki se mi venomer poraja: kje je obstala inkluzija?

Na Pedagoški fakulteti v Kopru smo študentje magistrskega študija inkluzivne pedagogike žareli od navdušenja, energije in želje, da bomo premaknili naše zarjavelo šolsko kolesje v smer spoštovanja različnosti, v smer čuječnosti vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan s šolo ter omogočili otrokom s težavami enakovredno šolanje ter jim s tem dali samozavest in občutek, da so družbi prav tako potrebni, kakor vsi ostali. Toda od tega ni ostalo prav veliko. Prav zaradi tega, ker so vse dosedanje prenove šolstva zastavljene brez temeljitega premisleka, kam družba sploh želi priti. Ker se ne znamo in ne zmoremo izviti iz jeklenega oklepa kapitalistično naravnane družbe, katere cilj je proizvajati dobre potrošnike, jih držati v stalnih napetostih ter strahu, iz njih ustvariti popolne egoiste ter jih obdržati na materialnem nivoju, nikakor pa jih povzdigniti na nivo srečnega in duhovno pomirjenega človeka.

In ponovno prihaja reforma, ki bo otroke še bolj obremenila s skrbmi, jih še več silila k uporabi vseh mogočih zdravil ter pomirjeval, kar je seveda farmacevtski industriji voda na svoj mlin. Še bolj jih bo oblikovala v individualiste, materialiste in otroke s posebnimi potrebami (ki največkrat to sploh niso).

In moji predlogi?

Prenova šolstva je dolgotrajen in kontinuiran proces, ki se ne sme nikoli zaključiti. Proces mora imeti jasno zastavljene cilje, ki se jih nenehno dograjuje seveda, če vemo, v katero smer želimo iti. Smer je odvisna od nas samih ali želimo iti k človeku in ne samo k človeku temveč tudi k naravi (vemo, kaj se dogaja v naravi in kakšen je naš odnos do narave, tega ne bom razlagal) in skušamo omogočiti mladim generacijam življenje vredno človeka ali gremo po poti egoizma, nezdrave tekmovalnosti, agresivne informacijsko komunikacijske tehnologije in še poglobimo neizprosen kapitalizem ter sovraštvo do različnosti, vzpodbudimo še več duševnih stisk ter uničenih samopodob mladih ljudi. Prepričan sem, da si vsi, ki delamo v šoli ali smo kakorkoli povezani s pedagoškim delom, želimo zgoraj omenjene prve poti, in želimo cilje prenove šolstva usmeriti k človeku. V takem procesu, ki je dolgotrajen, moramo sodelovati vsi pedagoški delavci, ne le peščica in vladajoči.

In le še vprašanje; kje naj začnemo?

Pri vpisu na pedagoške študije. Povsem smo zgrešili vpise, ki jih pogojujemo s pridobljenimi točkami. Ne, na pedagoške študije morajo priti empatični, čuječi ljudje, ki jim je mar za mlade, ki jim je mar za učence ter učenke, ki bodo v svoji naravi navdihovalci in bodo s tem hkrati vzpodbujali ustvarjalnost, inovativnost, zdravo tekmovalnost, tovarištvo, spoštovanje sočloveka ter sprejemanje različnosti. Na ta način bo znanje res vrednota in sreča za vsakega posameznika, ki se uči. To je le začetek, a potrebno je začeti že danes, da ne bomo še bolj potonili in izgubili smisel našega bivanja.

Zatorej, spoštovani gospod minister, delovna ekipa, strokovnjaki, pedagogi, zdaj je čas, da sedemo skupaj in začnemo ladjo šolstva usmerjati v pravo smer, da bodo mladi učeči se ljudje zadovoljni in nasmejani hodili v šole.

JURIJ MARUSSIG, mag. prof, inkluzivne pedagogike, prof. fiz-teh