Vsaj pasivno je obvladoval prav vse slovanske jezike in deloma tudi romanske. Čeprav se je ukvarjal tudi s pesništvom in pisateljstvom, na tem področju ni bil tako uspešen. Je pa v Gradcu objavil zbirko domoljubno-buditeljskih člankov z naslovom Zvezdice, zatem pa še Zoro, s katero drugega znanega narodnega buditelja in publicista Janeza Bleiweisa ni navdušil. Razlag je namreč prijateljeval z navdušenim podpornikom ilirizma Stankom Vrazom in bil podpornik njegove ideje o vseslovanskem skupnem jeziku. Je pa požel uspeh z izdajo slovenske pesmarice. Uspešen je bil tudi na političnem področju. Kot prvi Slovenec je leta 1865 postal član štajerske deželne zbornice v Gradcu, leta 1869 pa je postal deželni poslanec. Veliko uspeha je imel tudi kot zagovornik politično preganjanih Slovencev. Nedolgo zatem, ko je svojo odvetniško pisarno preselil v Ljubljano, je bil septembra 1871, čeprav Štajerec, imenovan za deželnega glavarja Kranjske, kar »pravim« Kranjcem, kot so bili Bleiweis in nekateri drugi, ni bilo pogodu, zato so njegovo imenovanje sprejeli kot žaljivo za Kranjce. Iz politike se je že bolehen umaknil leta 1875 ter kot odvetnik in skrbnik gradu Attemsov smrt dočakal v Brežicah. Tu so ob 140-letnici njegove smrti pred dvema letoma na mestno hišo pritrdili njemu posvečeno spominsko ploščo.

(† Dr. J. R. Razlag.)

Iz Brežic se nam je v nedeljo brzojavilo: »V soboto po noči ob jednajstih je umrl rodoljub dr. J. R. Razlag za otrpnenjem možjanov.« (…) Pokojnik se je rodil v Radoslavcih poleg Ljutomera dne 12. julija 1820. (…) Do 1. 1875. je imel svojo odvetniško pisarno v Ljubljani, tedaj pak se je za stalno preselil v Brežice, popolnem davši slovo političnemu svojemu prejšnjemu življenju. (…)

Pogreb dr. Razlagov je denes v torek ob 5. uri popoludne v Brežicah. Od tod gre k pogrebu g. dr. Vošnjak. Vence s krasnimi trakovi pa so — kolikor je nam znano — poslali iz Ljubljane: »Narodna tiskarna« svojemu prvemu predsedniku« — »Slovenski Narod svojemu ustanovniku« — »Ljubljanski advokatje veščemu pravniku« — »Narodnemu zastopniku hvaležni Slovenci« — »Banka Slavija iskrenemu rodoljubu« — »Kranjski slovenski poslanci prvemu narodnemu deželnemu glavarju« — »Ljubljanski Sokol vzoru rodoljubja« — »Dramatično društvo v Ljubljani slovenskemu pesniku« — »Matica slovenska svojemu ustanovniku«.

Slovenski narod, 8. junija 1880

Dr. Jakob Razlag. †

Smrt, ta gotova končevalka vsega, kar je človekovega, spet je iz srede našega naroda odvzela moža, čegar ime bode ostalo častno zaznamovano mej onimi, ki so se v najnovejših desetletjih v prvih vrstah narodnih boriteljev trudili za narodno vzbujenje in narodni boljšek Slovenstva. Častno zaznamovano, pravimo, bode ostalo ime dr. Razlagovo v spominu naše slovenske podrobne zgodovine, in sicer tem bolj, čem dalje bodo nje pisalci odmakneni strastim našega denašnjega mejusobnega dnevnega boja. In čem objektivneje bodo presojali dela in namene, čem menj se bodo ozirali na osobne predsodke in prenagle obsodbe, tem gotoveje bodo rekli končno sodbo: Jakob Razlag je bil človek, nekatere človeške slabosti mu nijso tuje bile, kakor nijso nobenemu od matere Evine hčere rojenemu, ali Jakob Razlag je bil pošten narodnjak, pošten patrijot in on ima zasluge za slovenski narod, katerih Slovenci nikakor ne smemo nehvaležno pozabiti. (…)

Slovenski narod, 9. junija 1880

(Smrt dr. Razlagovo)

javljajoč, piše hrvatski »Obzor«, da je pokojnik »slavno poznati rodoljub slovenski, koji je literarno i političkom akcijom kano narodni zastupnik vrlo mnogo djelovao, da se probudi narodna svjest i politička prava stekne slovenski narod, ter je medju svojimi zemljaci zagovarao uvjek slogu hrvatsko-slovensku. Slovenski narod gubi s njim jednoga od najvaljanijih i najrodoljubivijih sinova, a mi Hrvati najiskrenijega prijatelja medju Slovenci. Bila mu lahka slovenska zemlja!«

Slovenski narod, 9. junija 1880

Dr. Razlagov pogreb.

Iz Brežic 9. junija. [Izv. dop.] Pogreb dr. Razlaga v torek dne 8. t. m. je bil tako sijajen, kakor ga gotovo še nikoli nij videlo naše prijazno mestice. Prišli so pokojniku zadnjo čast izkazat mnogi njegovi čestilci iz raznih krajev Štajerskega, mej njimi dr. Kočevar, dr. Srnec in nekaj pevcev celjskega pevskega društva; s Kranjskega so zastopali klub narodnih poslancev dr. Vošnjak, Pfeifer in Navratil, dalje so prišli pevci in pož. bramba iz Krškega, deputacija »Sokola« in »Kola« iz Zagreba itd. Tudi mlada g. grofa Attemsa ter g. polkovnik Prieger, svak ranjcemu, so se udeležili pogreba. (…)

Zbralo se je k pogrebu več tisoč ljudij iz breškega mesta, ter iz okolice. Krsto so nosili breški meščanje, vence pa, katerih je bilo kacih 30, udje požarne brambe in meščanje. (…)

Sprevod so izpremljali gg. čateški, pišečki in videmski župnik, ter artički kaplan poleg vseh naših domačih breških duhovnikov. Občinski predstojniki našega okraja, vse naše uradništvo in meščanstvo, učitelji – domači in iz okoličnih šol – učenci in učenke ter mnogo prostega ljudstva iz vsega okraja in iz bližnje nam Kranjske, je bilo navzočnega. (…)

Slovenski narod, 11. junija 1880

(Iz Brežic)

se nam piše 11. t. m.: Ker včerajšnja »Tagespošta« v necem dopisu iz Brežic poroča o pogrebu domoljuba g. dr. Razlaga in le povdarja, da je mesto in prebivalstvo »nemško« in zopet »nemško«, bi moral pameten bralec iste novice sklepati, da se »slovensko« prebivalstvo sprevoda sploh udeležilo nij. Kajti, kateremu koli izobražencu podtikati naivnost, da je naše mesto nemško, a ne skozi in skozi slovensko, bilo bi nesmiselno. Pravih »Nemcev« (kdor nemško govori ali misli nij vendar uže Nemec!) – razen dveh gg. grofov Attemsov iz Gradca –​ brežkih prebivalcev nij bilo 10 pri slovesnem pogrebu. Gospodu dopisniku bi res želeli več odkritosrčnosti, da se tako željeni mir in skoro popolnem dognana sprava mej gotovo isti cilj želečima strankama ne skali nigdar več.

Slovenski narod, 15. junija 1880

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib