Sodobna občutljivost: Willy Wonka brez čokolade

Matilda, Čarli in tovarna čokolade, Veliki dobrodušni velikan, Čarovnice in drugi romani Roalda Dahla so s svojo navihanostjo, ostrino in duhovitim literarnim stilom zaznamovali marsikatero otroštvo, njegov besednjak, s katerim je na svoj način in zelo drugače od drugih obračunaval s porednimi otroki in odraslimi, pa je bil tudi eden od glavnih razlogov, zakaj je bil tako priljubljen med otroki vseh generacij. Generacij, ki še niso slišale za izraz »sodobna občutljivost«, in generacij, ki jih Dahlova izbira besed še ni žalila, ampak so njegove zgodbe, nevede ali vede, vsrkavali kot nekakšno družbeno satiro, ki obenem ni bila premajhen zalogaj ali predolgočasen izziv niti za odrasle.