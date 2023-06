Ogrožena Neretva: Vas na koncu sveta in cel svet v njej​

»Zdi se mi, da se za Bosno in Hercegovino s tem pripravlja velikanski električni stol, na katerem bomo zgoreli vsi. Z nami, našimi otroki, celo Bosno bo na tem električnem stolu zgorela tudi naša prihodnost. Ne vemo, s kako dragocenim blagom razpolagamo.« Tako je Marko Tomaš, pesnik in pisec, opisal karto načrtovanih hidroelektrarn v domači Bosni in Hercegovini.