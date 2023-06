#intervju Mette Vedsø, pisateljica: V resnici sem kradljivka zgodb. Kradem sebi in svojim bližnjim.

Mette Vedsø (1968) je diplomirala iz kemije in biotehnologije v Aarhusu na Danskem. Takoj po študiju se je vpisala na Akademijo za kreativno pisanje v Kopenhagnu. Svoje prvo delo je izdala leta 2011, od takrat napisala več kot petdeset knjig za otroke in mladino ter se uveljavila kot pisateljica. Vendar pa Mette Vedsø prestopa okvire pisateljevanja, saj je v svojem bistvu pripovedovalka zgodb. Njeno pisanje je občutljivo, rahločutno, polno empatije in poezije, pa tudi humorja.