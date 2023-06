Adria oživljena​

Moram biti oseben. Vsi, ki se danes ukvarjajo z idejo ustanovitve novega letalskega prevoznika, ki bi nadomestil Adrio Airways (AA), so prav tako osebni. Sam sem vsaj posredno veliko o novem letalskem prevozniku pisal, ko sem od maja do septembra 2019 na svojem blogu pisal o AA. Pisal sem, čeprav me ni nihče vprašal za mnenje, ker mi predsednikovanje nadzornemu svetu in upravnemu odboru AA v najbolj kriznih letih po finančni krizi in pogovori s številnimi ključnimi direktorji pomembnih in manj pomembnih letalskih prevoznikov niso dali miru. Verjetno sta dejstvi, da imam licenco pilota in da sem nekoč v povezavi s svojo službo težko čakal na večerne lete AA z evropskih letališč v domačo luko, še najbolj vplivali na to, da včasih moja mnenja niso bila in še vedno niso povsem objektivna.