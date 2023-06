Finski navijači so že pred tekmo izobesili transparent z optimističnim napisom o uvrstitvi na EP »Nemčija, prihajamo pit vaše pivo«. Pred polnimi tribunami so jih korak bližje tem užitkom popeljali tudi njihovi ljubljenci, saj je Finska opravila s Slovenijo.

Ta pa prvega »pravega« testa v kvalifikacijah ni prestala po željah. Že pred tekmo je bilo jasno, da bo dvoboj z udeleženci zadnjega evropskega prvenstva težak, na samem dvoboju pa Kekovim nogometašem ni uspelo narediti dovolj za peto zaporedno zmago (kar bi bil rekorden niz zanjo) in za deveto tekmo zapovrstjo brez poraza.

Slovenija je v skupini H pred gostovanjem na Finskem zmagala v Kazahstanu in doma proti San Marinu. Tako ostaja pri šestih točkah, toliko jih ima po novem tudi Finska. Ob 20.45 bosta v skupini še tekmi med Dansko in Severno Irsko ter San Marinom in Kazahstanom.

Kek je v začetni postavi namesto odsotnega Jana Oblaka v vrata postavil Vida Belca, v osrčju obrambe je tokrat David Brekalo igral namesto Mihe Blažiča, v zvezni vrsti so po poškodbi Jasmina Kurtića priložnost dobili Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Miha Zajc in Petar Stojanović, v napadu pa sta začela Benjamin Šeško in Andraž Šporar.

Uvodoma tekma v poletnem vremenu ni ponudila priložnosti, le v deveti minuti je bilo nekoliko bolj vroče pred slovenskimi vrati, vendar Finci niso prišli do pravega zaključnega strela. Zato pa so do njega prišli štiri minute pozneje. Teemu Pukki je z desne strani poslal nizko žogo pred vrata Belca, tega pa je iz bližine ugnal Joel Pohjanpalo za 1:0, potem ko je prišel pred Brekala.

Slovenija, ki si dotlej ni priigrala resne priložnosti, je prvič zagrozila v 28. minuti, ko je cilj zgrešil Lovrić. Je pa v naslednjih minutah pritisnila in imela v 32. minuti novo priložnost, ko je s sicer ne povsem posrečenim strelom Šeško oplazil vratnico. Nekaj trenutkov zatem pa je Zajc zgrešil cilj.

Slovenci so v uvodu drugega polčasa prevzeli pobudo in v 51. minuti je Šporar žogo poslal mimo vrat z diagonalnim strelom malce z desne strani, v 56. pa je strel Stojanovića obranil domači vratar Lukaš Hradecky.

Toda v 58. minuti so tudi Finci, na katere slovenski selektor ni zaman opozarjal, da so dobri v prehodih v napad, znova zagrozili, z desne strani je malce mimo gola meril razpoloženi Oliver Antman. Prav ta pa je v 64. minuti podvojil finsko prednost, ko je z desne strani premagal Belca, spet je bil podajalec Pukki.

V 75. minuti je do strela z glavo prišel Šeško, a bil premalo natančen, Kek pa je še okrepil napad v želji po zadetku. Slovenci so še naprej imeli žogo več v posesti, a do pravih zaključkov ob vztrajnem finskem izbijanju žoge niso prišli. Za nameček so domači ob koncu zahtevali še enajstmetrovko, za katero pa se sodniki na srečo gostov niso odločili.