Dvorana Lanxess Arena za 19.500 gledalcev, ki so jo po le dobrih dveh letih gradnje – stroški 153 milijonov evrov – odprli leta 1998, bo štirinajstič zapored gostila zadnje dejanje najboljšega kvarteta med evropsko elito. Znova je razprodana, cene vstopnic za enodnevni ogled dveh tekem znašajo od 90 do 325 evrov, v luksuznih prostorih VIP skoraj 1500. Glavno vprašanje je, kdo bo jutri v 66. skupni sezoni lige prvakov (od leta 1994) in predhodnika, pokala državnih prvakov (od prvega leta 1957), stopil na rokometni Mt. Blanc: Barcelona dvanajstič, Magdeburg četrtič, Kielce drugič ali PSG prvič. Na stavnicah so največji favoriti Španci (kvota 1,50), sledijo jim Poljaki (5,00) in Francozi (6,50), zadnji so Nemci (12,50).

Lani je Slovenijo na »final fouru« zastopalo pet igralcev, pred tem dvakrat po šest, letos trije: Blaž Janc, Domen Makuc (oba Barcelona) in Marko Bezjak (Magdeburg). Ker se bosta kluba pomerila že v polfinalu, je jasno, da bo imela Slovenija v finalu enega ali dva rokometaša. A v finalu bodo v vsakem primeru Slovenijo zastopali trije ali celo štirje, kajti evropska zveza EHF je že pred dnevi sklenila, da bosta finalni dvoboj sodila David Sok in Bojan Lah. Prleka bosta prva Slovenca, ki bosta sodila v finalu sklepnega turnirja, pred tem sta leta 2018 sodila tekmo za tretje mesto, pred dvema letoma pa polfinale. Njuna rojaka Darko Repenšek in Janko Požežnik sta finale lige prvakov sicer sodila že pred njima, a takrat, ko sta o najboljšem v Evropi še odločali dve finalni tekmi.

Slovenca lovita trojčka

Od uvedbe sklepnega turnirja v Kölnu leta 2010 je Barcelona lani postala prva, ki je ubranila naslov. Pri obeh lovorikah sta sodelovala tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, ki bosta ta konec tedna s katalonskim klubom naskakovala tudi svoj »hat-trick«. Čeprav ni dopolnil še niti 23 let, bo Makuc že četrtič zapored zaigral v Kölnu. Po prihodu v Barcelono iz Celja julija 2020 je na svojem premiernem turnirju konec decembra istega leta (šlo je za sklepno dejanje sezone 2019/20, skrajšane zaradi koronavirusa) v finalu izgubil proti Kielu, nato pa v naslednjih dveh sezonah po fzmagah proti danskemu Aalborgu in poljskih Kielcah – šele po izvajanju sedemmetrovk – stopil na vrh Evrope.

V letošnji ligi prvakov Barcelona na 16 tekmah ni niti enkrat izgubila (15 zmag in remi proti Kielu), Makuc je dosegel 27 golov, od tega rekordnih šest za zmago proti Kielu s 26:24 v Blaugrani. »Jasno je, da je lovoriko težje ubraniti kot jo napadati. Lani nam je to uspelo, zdaj pa imamo priložnost za ponovitev in zgodovinski uspeh s tretjim zaporednim naslovom. Verjamem, da bom tudi sam prispeval večji in boljši delež kot na prejšnjih treh finalnih turnirjih. Po dolgi in naporni, a zelo uspešni sezoni upam, da smo najboljše prihranili za konec. Posebnost finalnega turnirja je, da mora vsak klub v 24 urah odigrati po dve zelo težki tekmi, zato je vse mogoče. A smo v dobri formi, zato smo veliki optimisti,« napoveduje Domen Makuc, ki ga je pred meseci doletela posebna čast. Čeprav je imel z Barcelono pogodbo do konca sezone 2023/24, mu jo je klub skoraj leto in pol pred iztekom podaljšal kar do julija 2026.

Prlek prvič v elitnem kvartetu

Janca in Makuca bo danes na nasprotni strani izzval nekdanji reprezentant Marko Bezjak, za katerega bosta tekmi v Kölnu poslovilni v dresu Magdeburga. Prlek je kar deset sezon igral za nemški klub, ki je njegov dres s številko 25 nedavno dvignil pod strop dvorane Getec Arena, njega pa sprejel v Magdeburgovo hišo slavnih. Po lanskem naslovu nemškega prvaka je Magdeburg v tej sezoni ostal brez vseh treh domačih lovorik (prvenstvo in superpokal mu je odnesel Kiel, pokal Rhein-Neckar), zato je edina priložnost za obogatitev klubskih vitrin turnir v Kölnu. Magdeburg je doslej trikrat igral v finalu lige prvakov – vključno z nekdanjim pokalom državnih prvakov – in trikrat zmagal: leta 2002, ko sta se igrali še po dve tekmi, je premagal madžarski Veszprem, leta 1978 je bil na eni tekmi boljši od poljske ekipe Slask Vroclav, tri leta pozneje pa na dveh finalnih obračunih od ljubljanskega Slovana.

Da ima protiorožje za Barcelono, je Magdeburg potrdil lani in predlani na tekmovanju Super Globe (neuradno klubsko svetovno prvenstvo) v Savdski Arabiji, ko je obakrat v finalu premagal Barcelono. Skoraj 37-letni Marko Bezjak, ki bo v naslednji sezoni igral za hrvaški klub Nexe Našice, katerega trener je Slovenec Branko Tamše, pred svojim premiernim sklepnim turnirjem pravi: »Z igranjem takšnih turnirjev nimamo izkušenj, imamo pa jih s tedensko težkimi tekmami v bundesligi in v letošnji ligi prvakov, v kateri smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z najboljšimi evropskimi klubi. Ker smo se prebili med najboljšo četverico, v Köln nismo prišli z belo zastavo. Dobili smo najtežjega možnega nasprotnika, zato bo zelo težko, a prihajamo po lovoriko. Tudi meni manjka le še ta, zato bi bilo super, če bi jo osvojili.«

1 mio. € znaša nagradni sklad turnirja v Kölnu. Zmagovalec bo dobil 500.000 evrov, poraženi finalist 250.000, tretjeuvrščeni klub 150.000 in zadnji 100.000 evrov.