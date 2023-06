Kritiško sito, nagrado Društva slovenskih literarnih kritikov, je Ajda Bračič dobila za svoj literarni prvenec. Leteči ljudje je naslov ene od zgodb v zbirki, ki so po presoji avtorice precej enakovredne. Naslov po njenih besedah dobro povzema ambient oziroma atmosfero, ki je prisotna domala skozi vso zbirko kljub temu, da se protagonisti, strukture in formalni pristop pri zgodbah med seboj razlikujejo. Za glavne motive je opredelila tesnobnost, obešenost med različne opcije in izbire ter željo po premagovanju teh ovir.

Tovrstna ujetost je po njenih besedah časovna, avtorica namreč meni, da takšne zgodbe ne bi mogle nastati v kakšnem drugem obdobju. Pisala jih je v času epidemije, ker pa vsebujejo precej formalnih eksperimentov, bi bil morda bolj pravi izraz kratka proza, je še povedala o knjigi.

Kot je za LUD Literaturo zapisal Muanis Sinanović, so njene zgodbe izrazito lirične in atmosferične: »Ves čas se gibljemo na meji med izrečenim in neizrečenim, pripovedovalci pa so velikokrat skoraj lirski subjekti. Igrivost se kaže na ravni forme: avtorica zmore zgodbo odrezati brez pričakovanega zaključka, ne da bi to izzvenelo v prazno, ne da bi se zdelo, da ji kaj manjka.«

Poleg dobitnice so bili za nagrado nominirani še Blaž Božič s pesniško zbirko mleček, žbunje: grobovi v njem (Center za slovensko književnost), Katja Gorečan z romanom Materinska knjižica (založba LUD Literatura), Lado Kralj z romanom Ne bom se več drsal na bajerju (založba Beletrina) in Vesna Lemaić z zbirko kratkih zgodb Trznil je, odprla je oko (Cankarjeva založba).

Lani je nagrado prejela Ana Marwan za roman Zabubljena.