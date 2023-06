Sergej Trifunović v prometni nesreči

Srbski tabloidi so se v preteklih dneh razpisali o prometni nesreči, v katero je bil v Beogradu vpleten srbski igralec Sergej Trifunović. Igralec je vozil svojo vespo, ko je vanj trčilo 23-letno dekle v volkswagen polu, ki ni upoštevalo njegove prednosti v križišču, je pisal Kurir. Po trčenju je Trifunović, ki je na srečo imel čelado, padel s skuterja, nato pa je tako dekle kot njega čakalo še srečanje s policijo. Ta je pri obeh testirala prisotnost alkohola v krvi in ugotovila, da ga nista uživala, se je pa zato slabše razpletlo testiranje Trifunovića za prepovedanimi substancami, ki je pokazalo prisotnost kokaina in kanabisa, je za Kurir povedal vir in dodal, da Trifunović ni zanikal prisotnosti nedovoljenih substanc. Igralca so policisti nato za nekaj ur zadržali na policijski postaji, tako proti njemu kot dekletu pa bodo uvedli prekrškovni postopek.