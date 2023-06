Kot je poročal TMZ, je denar razdelil na pet delov in vsaki izmed organizacij, ki se borijo za stvari, za katere se zavzema tudi sam (pomoč otrokom s hudimi boleznimi, naravovarstvo...), podaril po 200.000 ameriških dolarjev. Johnny Depp je že med sojenjem zatrjeval, da je njegova edina želja, da opere svoje ime in si povrne ugled, s tem, ko je denar nemudoma poklonil, pa je dokazal, da je bilo temu res tako.

Prejemniki donacij so se Deppu že zahvalili in zagotovili, da bodo z denarjem ravnali skrbno, igralec pa je bil deležen veliko pohval tudi širše, pri čemer so se vsi strinjali, da se je naposled iz vsega medijskega cirkusa, ki je spremljal sojenje, izcimilo nekaj pozitivnega. In Amber Heard? Mediji so jo ravno te dni prvič po daljšem času ujeli nasmejano v Madridu, kamor se je preselila takoj po koncu sojenja. Vmes se je očitno naučila tudi španskega jezika, povedala pa je, da je v Španiji srečna in da upa, da bo tam s svojo hčerko Oonagh ostala dlje časa. Eno leto po dramatičnih dogodkih na sodišču glavna akterja torej v miru živita vsak na svojem koncu sveta in sta po daljšem času videti srečna.