Svež šopek je hitra in zanesljiva rešitev, ki lahko človeka reši iz marsikatere zagate: ko pozabimo na pomembno obletnico, ko potrebujemo »pomočnika« pri opravičilu ali smo zadnji hip povabljeni na obisk ali družinsko praznovanje. Prav zato so v Vrtnem centru Gašperlin, ki je na glavni cesti Mengeš–Komenda strankam odprl svoja vrata leta 2006, ponudili avtomat za rože. Pred tremi leti, ko se je vrtnarija širila še v Ljubljano – najdete jih na Hacetovi ulici – so avtomat postavili še v glavnem mestu in od takrat lahko šopek 24 ur ter vse dni v tednu kupite tudi tukaj.

Aparat za rože polnijo vsak dan

»Ideja, da ob vrtnariji postavimo avtomat za rože, ni naša. Redno obiskujemo vrtnarske sejme v tujini in zamisel o avtomatu za šopke, na katero smo naleteli, se nam je zdela odlična,« je povedal lastnik podjetja Alojzij Gašperlin, ki podjetje vodi skupaj z ženo, v posel pa počasi vpeljuje tudi otroka. »Po dobrih odzivih v Komendi smo ob otvoritvi vrtnarije v Ljubljani avtomat za šopke postavili tudi v Ljubljani. In interes za šopke je velik,« je dejal Gašperlin in nas popeljal do šopkomata, ki je bil zjutraj bolj ko ne prazen. »Temperatura v avtomatu je 11 stopinj Celzija, zaradi ventilacije zrak v njem tudi ves čas kroži. Vsi šopki imajo vodni podstavek, ki je oblikovan tako, da voda med vožnjo ne steče iz njega,« je pojasnil Gašperlin.

Zaposleni v vrtnem centru vsak dan preverijo stanje šopkov v avtomatu. »Tiste, ki manjkajo, sproti dodajamo. Po dveh dneh, ko roža ni več lepa, šopek umaknemo iz prodaje,« je pripovedoval sogovornik in dodal, da je največ interesa za šopke, katerih cena je 20 oziroma 30 evrov. »Vedno je v aparatu tudi večji šopek, katerega vrednost je 50 oziroma 40 evrov,« je še povedal in dodal, da je v Ljubljani šopek mogoče kupiti le z gotovino, v Komendi pa aparat omogoča plačevanje tudi s kartico. »Aparat v Ljubljani je izdelek italijanskega ponudnika in zdaj iščemo podporni sistem, ki bi omogočil brezgotovinsko plačevanje tudi v Ljubljani.«

Šopki so sezonski

Cvetje, ki ga cvetličarji v šopku kombinirajo tudi z zelenjem, je sezonsko. »V februarju in marcu, ko sta na koledarju valentinovo in 8. marec, poskrbimo, da je več rdeče barve,« je dejal sogovornik in pristavil, da imajo v ekipi 25 zaposlenih – poleg vrtnarjev tudi izkušene cvetličarje. Ves čas skrbijo za to, da se zaposleni izobražujejo o aktualnih trendih aranžiranja cvetja.

Trenutno je v obeh vrtnih centrih veliko zanimanja za balkonsko cvetje. Kot je pojasnil sogovornik, se na slovenske balkone vračajo pelargonije, bršljanke, tudi surfinije. »Te so priljubljene zaradi polnega cvetenja, a potrebujejo ogromno nege,« je povedal sogovornik. Na vprašanje, ali razmišljajo o tem, da bi v aparat za rože dali tudi sadike balkonskega cvetja, je odgovoril, da ljudje tovrstne zasaditve vseeno največkrat planirajo vsaj dan ali dva vnaprej.