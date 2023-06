Človek narave in glasbe, bi lahko rekli za vsestranskega 67-letnega Lojzeta Ogorevca iz Pišec v brežiški občini. Že polnih petdeset let se ukvarja z glasbo, igra harmoniko, sklada, vodi svoj narodnozabavni ansambel. Toda Lojze ima še eno strastno ljubezen – bosonogo hojo v naravi, ki je po njegovem prepričanju najboljši terapevt za dušo in telo. Letos že deveto leto zapored 27. avgusta v Brežicah pripravlja bosonogi pohod na Šentvid nad Čatežem ob Savi. »Ko smo šli prvič, nas je šlo bosih na Šentvid kakih dvajset. Lansko leto jih je prišlo že okoli tristo iz vseh koncev Slovenije, med njimi tudi znani obrazi s slovenske glasbene, družabne in politične scene, prišli so celo iz Avstrije in Hrvaške.«

Letos pa začenja še en podvig. Bosonogi pohod namreč širi v središče Slovenije, v Ljubljano. Tako vse, ki bi se radi bosih nog podali v naravo, vabi 24. junija na pohod na Orle. Zbor pohodnikov bo ob 10. uri pri cerkvi sv. Urha, od koder se bodo bosih nog pod Lojzetovim vodstvom podali na Orle, kjer jih čaka brezplačno okrepčilo. Kot pravi, je pot primerna za vse generacije, v obe smeri pa je dolga približno sedem kilometrov. Lojze pred pohodom pot vedno temeljito pomete, podplate pa pohodnikom namaže s posebno kremo, da je korak še bolj prijeten.