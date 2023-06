Kljub temu pa sama ne ocenjujem, da podpisniki teh javnih pisem nasprotujejo naši uradni politiki, saj si dejansko vsi želimo miru. Poti do miru pa so lahko različne. Nianse obstajajo tudi znotraj EU, kjer so baltske države ali pa recimo Poljska zaradi zgodovinskih okoliščin bistveno občutljivejše na ta konflikt.

Tudi znotraj naših zavezništev imamo včasih zelo težke debate, kako se odzivati, zlasti sedaj, ko vojna traja že leto dni, pa to še ne pomeni, da smo razcepljeni. Glede bistvenega okrog vojne v Ukrajini se strinjamo v EU in tudi s Kučanom in Türkom ali Spomenko Hribar. Na mednarodni ravni je bilo v zadnjem obdobju veliko poskusov in posredovanj, kako končati ta konflikt. Nazadnje smo zelo pozorno gledali, kakšno vlogo bo tukaj odigrala Kitajska. Ta hip lahko samo rečemo, da ne kaže, da se bo ta vojna hitro končala, oziroma se bo morala Ukrajina sama odločiti, kdaj se lahko začnejo mirovni pogovori. x Mladina