Ali lahko ta izvolitev prispeva k blaginji Slovenije, kajti politika naj bi delovala za blaginjo ljudi, člani vlade in predsednik republike pa celo prisežejo, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije (104. in 113. člen ustave). Ali bo izvolitev pomenila povečanje blaginje prebivalcev v Sloveniji? Ali se VS bori za blaginjo ljudi po svetu? Vprašanje, kajti v VS v glavnem veljajo samo goli politični interesi, ki ne poznajo blaginje »navadnih« ljudi ali pa zelo malo.

Slovenska politika je vodila kampanjo za izvolitev praktično po vsem svetu (potovanja po Afriki, lobiranje drugje po svetu, organizacija raznih dogodkov …) in zanjo porabila mnogo davkoplačevalskega denarja. In mnogo denarja bo porabljenega tudi za delovanje Slovenije v VS. Kaj bodo imeli od vsega tega upokojenci in drugi prebivalci, ki že zdaj živijo vedno težje? Ali bo šel denar namesto za izboljšanje »blaginje« najrevnejših za stvari, ki z blaginjo ljudi v Sloveniji, vsaj videti je tako, praktično nimajo nič skupnega, seveda pa napolnjuje politično ego?

V kampanji za izvolitev so slovenski politiki prepričevali razne države, naj glasujejo za Slovenijo. Ali ne pomeni prepričevanje vsiljevanje svoje volje? Če da, ali je v javnem interesu, da politiki v imenu slovenskega ljudstva drugim vsiljujejo voljo, za katero pa niti ni rečeno, da je to res volja ljudstva? Ali ne pomeni vsiljevanje svoje volje drugim negiranje svobodne volje drugih? Eno je prepričevanje, drugi pa informiranje. Pa še nekaj: ali je Slovenija tistim, ki jih je prepričala in so glasovali zanjo, kaj obljubila v zameno za glas? Če da, kaj? Ali se bo to kdaj izvedelo? Vprašanje, saj bo to po vsej verjetnosti opredeljeno kot tajni podatek in tako ne bo na voljo davkoplačevalcem. Torej tistim, ki so financirali kandidaturo Slovenije za VS. Ali je financiranje nekega projekta z javnimi sredstvi in potem ne dobiti vseh informacij o tem projektu, lastnost pravne države? Ali ni skrivanje informacij pred lastnimi ljudmi čudno?

V VS so stalne članice države, ki so bolj ali manj obremenjene s hudimi zločini proti ljudem. Ne samo v preteklosti, temveč tudi v sedanjem času. Spomnimo se samo Afganistana, Iraka, Libije, Sirije, Jemna … Ali je v javnem interesu, da bo Slovenija v druščini takšnih držav? Kakšno politiko bo Slovenija izvajala kot nestalna članica VS?

Ali bo podložna interesnim, večinoma tako ali drugače nasilnim, politikam zahodnih držav, ki v bistvu vidijo samo sebe in za katere so »navadni« ljudje samo številka in kmet na šahovnici? Ali bo treba tem politikam kaj plačati za pomoč pri kandidaturi? Če da, kaj? Bo javnost to izvedela? Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.

»Gre za nacionalni dosežek, na katerega je lahko danes vsa Slovenija iskreno ponosna,« je v zvezi z izvolitvijo dejala zunanja ministrica Fajon. Ali je izvolitev nacionalni dosežek tudi za stotisoče revnih v Sloveniji, med katerimi se mnogi komaj preživljajo in ki jih draginja vedno bolj stiska? Ali bodo ti ponosni na tiste, ki javna sredstva raje dajejo za politično propagando in vprašljive politične projekte kot pa za njihovo blaginjo? Pa so nekateri od teh politikov celo prisegli, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije, torej oseb v Sloveniji.

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah