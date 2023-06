Eden takšnih (papagajskih) izrazov je angleška beseda outdoor. Ena najbolj preprostih tujih klasifikacij športa loči indoor activities in outdoor activities. Seveda lahko oba tuja izraza zapišemo tudi v domačem jeziku. Outdoor activities so gibalne oziroma športne dejavnosti v naravi oziroma na prostem. Očitno se zgornjesavskemu organizatorju športnih dejavnosti v naravi zdi izraz outdoor zelo imeniten in zato svojo prireditev trži pod imenom Outdoor festival. Zakaj se afnamo s papagajskim posnemanjem tujega izraza? Če je v turističnem kraju že treba tujce z novci obvestiti o zanimivi prireditvi, naj bo vabilo dvojezično, kar dopušča tudi zakon o javni rabi slovenskega jezika (ZJRS).

Papagajsko posnemanje je tudi angleška besedna zveza final four. Izraz je bil že večkrat na tapeti – tako v športnem strokovnem kot v poljudnem tisku. Očitno nekateri malo berejo ali pa se požvižgajo na domačo jezikovno kulturo. Tuj izraz final four v domačem jeziku pomeni zaključni (sklepni) turnir (najboljše) četverice. V krajši obliki lahko zapišemo tudi finale četverice, tuj izraz final four pa prepustimo Angležem. Zgledni pisci in govorci tako tudi ravnajo.

Tudi floorball je papagajski posnetek tujega izraza. Gre za vrsto hokeja, ki ga navadno igrajo v dvorani. Če imamo hokej na ledu in hokej na travi, si zagotovo tudi floorball zasluži domače ime. Nekateri mu pravijo dvoranski hokej, kar v resnici tudi je. Žal se privrženci te igre ne dajo in trmasto vztrajajo pri angleškem besednem nasilju. Delujejo v floorball klubih in društvih in ustanovili so celo nacionalno Floorball zvezo, kar je tudi v nasprotju z zdajšnjim zakonom o javni rabi slovenskega jezika. Najbolj nenavadno pri tem pa je, da športno zvezo s tujim izrazom gosti slovenski (!) Olimpijski komite (OKS). Pa ne da OKS in upravne enote, ki formalno potrjujejo nastanek športnih društev, ne spoštujejo slovenske zakonodaje? Vsaj zakon bi upoštevali, če jim je že zakrnel občutek za domač jezik!

Zelo razširjeni modni izraz je trail. Skoraj vsak večji pohodniški ali tekaški dogodek je že trail.

Nekateri so si celo izmislili področje trail teka. In tako poznamo pešpot Alpe Adria Trail (od Velikega Kleka do Jadranskega morja), 300 kilometrov dolgo pešpot okoli Triglavskega narodnega parka The Julian Alps Trail, tekaški dogodek Julian Alps Trail Run in še vrsto drugih 'trailov'. Angleški samostalnik trail ima v slovenščini več pomenov. Primerni prireditvi so predvsem trije: pot, utrta steza, proga. Samostalnik run pomeni tek, tekanje. Zakaj organizatorji ne sestavijo imena prireditve iz domačih besed? Zakaj ne Triglavski tek, Alpski tek, Pohod po Triglavskem narodnem parku, Pohodniška pot Alpe-Adrija in podobno. Za bistre glave je nešteto možnosti domačega poimenovanja. V turističnih krajih pa tudi dvojezičnost ni izključena.

Najbolj divji tekaški (pa tudi jezikovni!) dogodek na področju 'trail teka' (tako namreč oglašajo prireditev) je Kočevski Outdoor Festival hosted by I Feel Slovenia. Zagotovo je rekorder na področju jezikovnega brezumja in blatenja domačega jezika. Komentar navedenega brezumja bi presegel dopusten prostor za pismo bralca. Najbrž pa ta (komentar namreč) razumnemu človeku sploh ni potreben.

Pa vendarle ni vse brezupno; imamo namreč tudi poučen pozitiven zgled. Namesto tujega oldtimerja se za starejša motorna vozila uspešno prijemlje izraz starodobnik. Tudi Festival starodobnikov poznamo. In starodobni smučarji, ki oživljajo naše starodobno bloško smučanje, enkrat na leto prikažejo svoje spretnosti. Žal nekateri redki prireditelji še niso ugotovili, da tuji izraz oldtimer lahko tudi spodobno zapišemo v domačem jeziku. »Vse je mogoče povedati v domačem jeziku,« nam je neštetokrat položil na srce nekdanji profesor dr. Miroslav Kališnik, čeprav ni bil niti slovenist – bil pa je razumnik.

Silvo Kristan, Podkoren