Del predstave je bil tudi, da je McGregorja s (pre)velikimi boksarskimi rokavicami izzivala Miamijeva maskota po imenu Burnie. Tega je Irec nokavtiral, da je padel kot pokošen, ko so ga asistenti vlekli z igrišča, pa mu je želel pomagati s pršilom. A težava je bila v tem, da je McGregor menda tako nerodno udaril maskoto, da je močno zadel človeka, ki je bil oblečen v kostum, zaradi česar so ga morali odpeljati v bolnišnico, so pa pozneje sporočili, da ni z njim nič hujšega.

Precej lepšo novico je McGregor skupaj s svojo zaročenko Dee Devlin sporočil nekaj dni pozneje, ko sta razkrila, da pričakujeta četrtega otroka. Veselo novico je irski športnik s svetom delil, ko je bil gost oddaje V živo s Kelly in Markom. Ob tem je dodal, da je njegovo življenje v zadnjih dneh zares pestro. No, še pestrejše pa je postalo le dobrih 24 ur pozneje, ko so v javnost pricurljale novice, da ga je za zdaj neimenovana ženska obtožila, da jo je spolno napadel med že omenjeno košarkarsko tekmo, in sicer na enem od moških stranišč. McGregor je obtožbe ostro in odločno zanikal, pozneje pa se je v javnosti pojavilo tudi pismo zastopnika domnevne žrtve, v katerem med drugim piše, da je McGregor žensko agresivno poljubil in jo nato prisilil v oralni spolni odnos«.