Eden od navijačev, ki je s seboj nosil transparent »Ivana Knoll, hočem tvoj dres«, jo je namreč očitno toliko šarmiral, da je svoje sledilce na instagramu prosila za pomoč pri iskanju njegovih osebnih podatkov in naslova, medtem ko je bila njena druga rotterdamska izkušnja neprijetna, saj je morala posredovati celo policija.

Več o incidentu je Ivana Knoll pojasnila za hrvaški časnik Večernji list, ki redno spremlja njene dejavnosti na družbenih omrežjih in nogometnih tribunah. »Medtem ko sem dajala intervju, je pristopil pijani navijač in me začel žaliti, nato pa me je fizično napadel. Tam je bil tudi moj fant, na katerega se je spravil, nato pa je prišla policija. Ko je napadel tudi njih, so ga vrgli po tleh in ga pretepli s pendreki. Pozneje so me prosili za izjavo, kaj se je točno zgodilo, in me vprašali, ali želim vložiti prijavo ali samo, da ga odstranijo,« je povedala in dodala, da ji je nizozemski novinar, ki je spremljal dogajanje, dejal, da nizozemska policija običajno ne tepe. Vse za dobro obrambo vroče Hrvatice očitno ...