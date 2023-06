Luksuz ni poceni

Včeraj smo poročali, da so se v Ljubljani, natančneje na tamkajšnjem gradu, ustavili udeleženci dirke prestižnih avtomobilov, ki poteka od škotskega Edinburga do Tivta v Črni gori. Iz Ljubljane so v četrtek nadaljevali pot proti Budimpešti. Očitno so bogatuni v prestižnih avtih od ferrarija do bentleyja dirko vzeli zelo resno, naše avtoceste pa so se jim kljub pregovorni gneči zdele podobne dirkaški stezi. Tako so policisti na radar ujeli kar dva udeleženca.