Bodimo kot športniki

Komaj čakam, da se vrnem v Sombor k svojim konjem. Tako nekako je na vprašanje, kakšni so njegovi načrti za prihodnost, odgovoril Nikola Jokić, potem ko je z moštvom Denver Nuggets osvojil naslov prvaka v ameriški košarkarski ligi NBA. Njegova služba v ZDA se je s peto tekmo finala za to sezono tudi uradno zaključila in pred njim je bil dolg, po mnenju nekaterih pa tudi zaslužen dopust. Od oktobra do junija je namreč Nikola odigral več kot sto tekem. A vendar veliko ljudi v Srbiji meni, da bi moral med dopustom še malo delati. Za svojo domovino, ki mu je dala vse. In če bo Nikola rekel, da se mu ne ljubi, da je utrujen in bi čez poletje raje počival ter hodil na konjske dirke, bo vsa Srbija planila po njem. In dovčerajšnji narodni heroj bo že jutri izdajalec.