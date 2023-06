Čudež v Annecyju ​

Nova tožilka v Annecyju zelo dobro pozna primere terorizma. S tem naslovom je L'Essor Savoyard, lokalni tednik iz francoske Zgornje Savoje, septembra 2021 pričakal novo javno tožilko Line Bonnet - Mathis, ki je v to mestece prišla naravnost iz urada tožilcev v Parizu. Za gospo Bonnet - Mathis, ki je kot voditeljica pariškega oddelka za izvršitev kazni in mednarodno kazensko pomoč spremljala vse obsojene teroriste od leta 2014 do 2018 – v obdobju, ko je bila Francija tarča najbolj smrtonosnih džihadističnih napadov v svoji zgodovini – je bil prihod v mirno mestece na jugovzhodu Francije, ki ga imenujejo biser francoskih Alp in svetovno metropolo jadralnih padalcev, kot začetek dolgih poletnih počitnic.