Solze sreče v Združenih narodih: Slovenija v nevarnem svetu

Veselje med diplomati je bilo nepopisno. Slovenija je bila v generalni skupščini Združenih narodov s 153 glasovi izvoljena v varnostni svet. Toliko glasov ni v tekmi s kakšno drugo državo dobila nobena članica svetovne organizacije. Ples in solze sreče so bili popolnoma na mestu. Slovenija si je želela v varnostni svet v enem od njegovih najzanimivejših trenutkov. V letih 2024 in 2025, ko bodo slovenski diplomati sodelovali pri pisanju resolucij, bodo na mizo lahko dobili načrt miru v Ukrajini ali poročilo o eksplozijah atomskih bomb. In vse, kar se lahko zgodi vmes.