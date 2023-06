Črni dnevi pri Golobovih

»Tvegajmo napoved z verjetnostjo, ki meji na gotovost: v vsakem primeru se datum uveljavitve novele zakona o dopolnilnem zavarovanju s 1. septembrom zdi znanstvena fantastika.« Tako smo na tem istem mestu zapisali pred skoraj natanko dvema mesecema; ponavljamo zgolj v ilustracijo, da je bil problem z uveljavitvijo prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z zasebnih na državno zavarovalnico že takrat viden z Marsa in da za takšno ugotovitev ni bila potrebna uporaba posebnih analitičnih orodij. Kako je potem mogoče, da tega niso videli oziroma zaznali v vsej vladni strukturi z vsem aparatom vred in so to »ugotovitev« javno objavili šele ta teden? Ali pa so – pri čemer ne vemo, kaj je huje – to videli in vedeli, pa nihče ni upal cesarju sporočiti gole resnice?