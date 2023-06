Še nekaj kol loči novo ligo treh moštev za starostnike nad 80 let, da dokončajo prvi del prvenstva. »Če ne bi igral nogometa, bi bil zdaj že mrtev,« pravi Šingo Šiozava, ki je s svojimi 93 leti tudi najstarejši igralec v tej ligi. V povprečju so moštva zapolnjena z 82 do 84 let starimi čilimi nogometaši. Tako kot drugi je tudi Šiozava še vedno zelo poskočen. Igre, ki jo tri moštva nogometne lige najstarejših japonskih navdušencev zelenih trat prikazujejo na igrišču, se ne bi sramovali niti precej mlajša moštva. Težave, ki tarejo starejše igralce, niso nič kaj drugačne, kot se jih najde pri mlajših: pomanjkanje sape, zbadanje v kolenih, napete mišice ali hrbtne bolečine. Za seniorje je igranje nogometa tudi ohranjanje kondicije, prav tako pa tudi druženje in sklepanje novih poznanstev. Za 83-letnega Mucuhika Nomuro je igranje nogometa v ligi najstarejših nekaj samoumevnega. Temu športu je namreč posvetil 70 let svojega življenja, tudi z igro v nacionalni ligi in moštvu, ko je bil še mlajši. »Ko sem bil otrok, so moški v petdesetih in šestdesetih letih veljali za dedke. Danes nogomet igramo vsi, ki smo stari 80 let,« premike v družbi opisuje Nomura. A prav odločenost seniorjev, da se še naprej podijo za žogo, pa čeprav samo v dveh petnajstminutnih polčasih, je za mnoge tudi spodbuda, da pri manj letih postanejo veliko bolj aktivni.