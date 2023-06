Brez pravega treninga se je prijavila na tekmovanje na Škotskem in se nemudoma uvrstila na tretje mesto s 37 metri premagane dolžine skakajočega kamna po vodni površini. »Že takrat sem si mislila le, da bi bil to lahko zabaven dan. Na koncu sem se za nekaj funtov udeležila tekmovanja s peščico kamnov.« Znova odkrito veselje iz otroštva je ponavljala naslednja leta in izboljšala svoje uvrstitve – postala je državna prvakinja z 41 in 44 metri premagane dolžine skakajočega ploščatega kamna z zaobljenimi robovi. Takšni so po mnenju Braveryjeve najboljši. In še na nekaj je treba paziti: da na koncu malce zavihtiš zapestje, preden spustiš kamen – to kamnu omogoči, da skače in skače. »Če kamen zadene vodo pod kotom 40 stopinj, je najbolje. Če ga vržeš naravnost, namreč hitro potone,« je svojo tehniko najdaljših poletov kamnov razložila Braveryjeva. Potem ko je bila že dvakrat državna prvakinja, je odkrila, da v tem športu obstaja celo svetovno prvenstvo. Odpravila se je na otoček pred škotsko obalo, kamor je tisti dan prineslo še 250 sotekmovalcev. Tako kot drugi je tudi sama izbrala vedro kamenčkov in se podala na preizkušnjo ter izziv vsaj enemu od kamenčkov pomagati, da bo odskakljal najdlje po morju. S 44 metri je postala svetovna prvakinja.