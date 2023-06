Eden od tesarjev, ki sodeluje pri zelo zahtevni nalogi rekonstrukcije in restavracije cerkve, je Američan Peter Henrikson iz Minnesote. Na pomoč francoskim tesarjem iz dveh izbranih podjetij, ki se tudi sicer rekonstrukcije starih francoskih stavb lotevata na tradicionalen način – tako kot so gradbena dela izvajali pred več sto leti – je priskočil prek francoske organizacije Tesarji brez meja. Za Američana pomeni sodelovanje pri obnovi cerkve Notre-Dame veliko čast. Predvsem zato, ker se je kot v časovnem stroju preselil v preteklost. Del se lotevajo skorajda na enak način kot njihovi stanovski kolegi v srednjem veku. Edine olajšave so bile, da so drevesa podrli z motornimi žagami in jih surovo obdelali v velikih žagah, prav tako pa so si z računalniško simulacijo pomagali pri izdelavi načrtov za nove lesene elemente cerkve. Toda večino finih del obdelave tramov, iz katerih so v minulih mesecih sestavljali ogrodje strehe, so opravili s tradicionalnim tesarskim orodjem iz časa prvotnega nastanka katedrale. Čeprav bi z modernimi tesarskimi orodji šlo hitreje, so tudi tako želeli pri restavraciji ohraniti izročilo srednjeveških tesarjev. »To je bila neverjetna izkušnja, tako zaradi obsega dela kot tudi pomena katedrale Notre-Dame za prebivalce Francije. Veliko ljudi, ki sem jih srečal v Franciji, je zelo navdušenih nad obnovo katedrale, saj ljudem tukaj res veliko pomeni,« pravi Henrikson.