Ustanovil jo je zato, ker je prepotoval skorajda vse države sveta in je hotel v novo državo. Jasno, zato je treba ustanoviti svojo. V njej, tako vsaj zagotavlja v himni, je lepo živeti, cena zemlje je nizka, ljudje veseli in to je primeren kraj za odraščanje otrok. Toda ne poskusite vstopiti vanjo brez vizuma. Na spletni strani Slowjamastana se namreč lahko podučite, da je država močno zastražena in varovana z minami. Največji turistični biser republiškega sultana, kjer se institucije še gradijo, sta seveda sama tabla države in osrednji trg. Sicer pa se obiskovalcem svetuje, naj se držijo zakonov države, med katerimi je tudi takšen, ki prepoveduje nošenje kroksov. Več kot petsto parov teh prepovedanih plastičnih kazilcev okolja so tamkajšnji varnostni organi že odvzeli nepridipravom. Medtem ko Williams poskuša navezati diplomatske stike z drugimi državami, da bi te priznale njegovo državnost – secesije od ameriškega ozemlja za zdaj še ni razglasil –, pa glavnino časa vendarle posveča služenju denarja, ki ga prinašajo navdušeni turisti. V svoji državi namerava namreč še razširiti nabor znamenitosti: zgradil bi rad mongolsko restavracijo, farmo pasavcev, počasi vijugajoč se rečni kanal in to, kar mora imeti vsaka resna avtokracija – veliki kip voditelja.