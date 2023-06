»Strategija, ki so jo izbrala država in podjetja, je delovala,« je dejal Vladimir Putin in napovedal, da bo ruska gospodarska rast letos dosegla od 1,5 do dva odstotka. Dodal je, da je inflacija v Rusiji nižja kot v evrskem območju.

Ruski predsednik je v govoru na forumu pojasnil tudi primanjkljaj v zveznem proračunu. Ta je po njegovih besedah nastal zaradi prenesenih izdatkov za državno infrastrukturo. Ob tem je priznal večjo porabo na področju obrambe, ki da je bila nujna za »zaščito suverenosti Rusije«.

Kot je še dejal Putin, je Rusija dobro prestala odhod zahodnih podjetij iz države, državna politika pa je po njegovih besedah zdaj osredotočena na zaščito ruskega gospodarstva. Obenem je zagotovil, da Rusija ne bo zaprla vrat tujim vlagateljem.

Ocenil je še, da ukrajinska protiofenziva v regiji Zaporožje, kot tudi drugod, nima možnosti za uspeh in da o tem ne dvomi. O ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem pa je dejal, da je »sramota za judovski narod«. »Imam veliko judovskih prijateljev (...) Pravijo, da Zelenski ni Jud, da je sramota za judovski narod,« je povedal zbranim in dodal, da se ne šali.

Gospodarski forum SPIEF, ki danes poteka tretji dan, zaključil pa se bo v soboto, je sicer ruski odgovor na vsakoletni Svetovni gospodarski forum (WEF) v Davosu. V začetku meseca je Putin na forumu prepovedal udeležbo novinarjev iz »neprijateljskih držav«.

V ruskem obstreljevanju v regiji Herson štiri smrtne žrtve

Danes so bili sicer v ruskem obstreljevanju poplavljenih območij v regiji Herson na jugu Ukrajine ubiti štirje ljudje, dve osebi pa sta bili ranjeni, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočila lokalna vojaška uprava. Herson leži na območju, ki so ga po uničenju jezu Kahovka na reki Dneper minuli teden prizadele poplave.

Ukrajinska vojaška uprava v regiji Herson je sporočila še, da je na poplavljenih območjih ob reki Dneper, ki so pod nadzorom ukrajinskih sil, med reševalnimi operacijami večkrat prišlo do obstreljevanja ruskih sil.

Poplavne vode so ob tem danes še nekoliko upadle, in sicer za približno 25 centimetrov, je na Telegramu sporočila ukrajinska enota za izredne razmere, ki se ukvarja s sanacijo posledic poplav po zrušenju jezu Kahovka. Dodali so, da je še vedno poplavljenih 30 vasi, od tega 17 na ozemlju, ki je pod nadzorom ruskih sil.

Ruske oblasti, ki nadzorujejo en breg reke Dneper, so v četrtek sporočile, da je število smrtnih žrtev po poplavah, ki jih je povzročilo uničenje jezu, tam naraslo na 18. Ukrajinske oblasti na drugem bregu so doslej poročale o desetih smrtnih žrtvah. Poleg 28 smrtnih žrtev več deset ljudi še vedno pogrešajo. Krivdo za uničenje jezu Rusija in Ukrajina še vedno valita druga na drugo.