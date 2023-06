Za Schellinga, sicer specialista za pobege, je bila to tretja zmage v karieri in druga letos po drugi etapi dirke po Baskiji. Mezgec, ki je tudi danes v zadnjem delu sijajno vodil na poti do predvidene zmage kapetana in vodilnega na dirki, Nizozemca Dylana Groenewegna, je moral nato sprintati sam, a mu je do zmage zmanjkal meter ali dva. Ciljno črto je prečkal nekaj centimetrov za Nizozemcem. Tretji je bil Švicar Robin Froidevaux (Tudor).

Groenewegen je imel v samem zaključku dva pomočnika, ob Mezgecu še Italijana Filippa Zano, v zadnjem krožišču pa je nerazumljivo odvil od Mezgeca in krenil v napačno smer. Posledično je ostal brez možnosti za še tretjo zmago na letošnji slovenski pentlji. Dobil je prvo etapo v Rogaški Slatini in drugo v Ormožu.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa iz Ljubljane do Kobarida (165,6 km). Kolesarji bodo morali premagati slabih 2900 višinskih metrov, od tega predvsem v zadnjih 55 km dvakrat zahteven vzpon na Kolovrat (10,3 km/9,5 %). Nato bo sledil še spust do cilja v Kobaridu.

Zmagovalec bo znan v nedeljo, ko bo na vrsti zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km).