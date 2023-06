Melania Trump opazno odsotna v času moževih sodnih težav

Donald Trump se je v zadnjih tednih dvakrat soočil z obtožbami svoj račun, na sodišču v New Yorku in Miamiju, pri čemer so ameriški komentatorji opazili, da žene Melanie ni bilo ob njegovi strani. Prav tako mu ni izrazila javne podpore niti na daljavo.