V primerjavi z lanskim aprilom se je število delovno aktivnih oseb povečalo za nekaj manj kot 14.700 oziroma 1,6 odstotka. Na letni ravni je bilo zaposlenih več za 1,5 odstotka, samozaposlenih pa za 2,7 odstotka.

Na mesečni ravni je zraslo tako število delovno aktivnih moških kot žensk: prvih za nekaj manj kot 1100 oziroma 0,2 odstotka na okoli 513.300, drugih pa za nekaj več kot 400 oziroma 0,1 odstotka na približno 419.700. V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta je bilo delovno aktivnih moških več za 1,7 odstotka, žensk pa za 1,5 odstotka, so sporočili s statističnega urada.

Število delovno aktivnih se je aprila v primerjavi z marcem povečalo v 15 dejavnostih in znižalo v petih. Največjo rast so statistiki zaznali v gradbeništvu (za približno 600 oziroma za 0,8 odstotka) in v gostinstvu (za nekaj manj kot 400 oseb oziroma za 0,9 odstotka).

Največji upad so na drugi strani beležili v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za nekaj manj kot 100 oseb oziroma za 0,1 odstotka). Tudi na letni ravni je bilo delovno aktivnih več - v gradbeništvu za 5,5 odstotka in v gostinstvu za 2,2 odstotka.

Največ delovno aktivnih v občini Ivančna Gorica

Stopnja delovne aktivnosti je lani znašala 68,6 odstotka oziroma 1,9 odstotne točke več kot leto prej. Pri moških je bila višja za 2,1 odstotne točke (72,4-odstotna), pri ženskah pa za 1,6 odstotne točke (64,4-odstotna).

Dvignila se je v vseh statističnih regijah, najizraziteje v primorsko-notranjski (za 2,4 odstotne točke), kjer je bila tudi najvišja (73,4-odstotna). V jugovzhodni Sloveniji se je stopnja zvišala najmanj (za 1,3 odstotne točke), v pomurski statistični regiji pa je bila najnižja (60,9-odstotna).

Kot so še zapisali na uradu, se je stopnja delovne aktivnosti zvišala v 205 občinah, v dveh je ostala enaka, v petih pa se je znižala. V primerjavi z letom prej je najbolj zrasla v občini Osilnica, in sicer za 5,6 odstotne točke (na 54,1 odstotka), najbolj pa se je znižala v Središču ob Dravi, za 1,5 odstotne točke (na 67,7 odstotka).

Najvišjo stopnjo delovne aktivnosti so aprila beležili v občini Ivančna Gorica (78,3-odstotno), najnižjo pa v občini Kuzma (37,9-odstotno).