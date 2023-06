Ciklon Biparjoy, ki si je pot proti Pakistanu in Indiji utrl preko Arabskega morja, je na obalnih območjih v Pakistanu povzročil sunke vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na uro, v Indiji pa do 140 kilometrov na uro, zaradi česar so se v obeh državah podirala drevesa in električni drogovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V pakistanskih mestih Thatta in Sujawal je bilo poškodovanih več hiš, je sporočila tamkajšnja nacionalna agencija za obvladovanje naravnih nesreč. Natančen obseg uničenja za zdaj sicer še ni znan, je sporočila pakistanska ministrica za podnebne spremembe Sherry Rehman.

Karačiju, najbolj naseljenemu pakistanskemu mestu na obali Arabskega morja, je bilo prizaneseno. Zabeležili so le zmerno količino padavin, je sporočil tamkajšnji predstavnik oblasti za naravne nesreče Yousaf Rasool. Ulice v mestu Sujawal je medtem večidel poplavilo, podobno pa je tudi v Badinu, kjer so vremenoslovci prebivalce opozorili, da se bodo padavine nadaljevale tudi v soboto.

Evakuiranih 170 tisoč ljudi

V indijskem Gudžaratu je bilo medtem poškodovanih najmanj 23 ljudi. V obeh državah so oblasti še pred prihodom ciklona skupno evakuirale več kot 170.000 ljudi, navaja britanski BBC.

Ciklon Biparjoy, ki v bengalščini pomeni katastrofa, je sicer kmalu pričel slabeti v ciklonsko nevihto, do večera pa naj bi postal tropska depresija, je sporočila pakistanska meteorološka služba in prebivalce opozorila pred nadaljevanjem obilnih padavin in močnih vetrov.

Po besedah pakistanskega meteorologa Sardarja Sarfraza je Biparjoy najhujši ciklon, ki je prizadel Pakistan v zadnjih 25 letih. Pri tem je vzrok zanj pripisal povišanju temperature morja, kar je posledica podnebnih sprememb.