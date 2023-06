Letošnji SOF je v dveh festivalskih dneh, 14. in 15. junija, v Avditoriju Portorož povezal več kot 1300 domačih in tujih udeležencev, so po podelitvi nagrad sporočili organizatorji. Festivalski utrip je zaokrožila Zlata noč, slavnostna zaključna prireditev, kjer so v četrtek zvečer razglasili prejemnike oglaševalskih nagrad in stanovskih priznanj.

Agencija Shift je drugo leto zapored postala agencija leta, znamka leta pa je Burek Olimpija. Kot najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je slavila družba Moment Collective, najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa je postala družba Sloboda.

Nagrado oglaševalska osebnost je prejel direktor trženja v medijski hiši Pro Plus Aleš Muhič. Naziv oglaševalec leta 2022 pa je drugo leto zapored prejelo podjetje Mercator. Zmagovalki natečaja za mlade kreativce sta postali Sara Grmek in Lara Oset, ki bosta tako odpotovali na tekmovanje Young Lions v francoski Cannes.

Podelil so tudi dve veliki nagradi, 20 zlatih in 30 srebrnih nagrad. Veliki nagradi sta prejeli kampanja Hofer cena, ki jo je za podjetje Hofer ustvarila agencija Publicis Groupe/Saatchi&Saatchi, in kampanja Burekuna, ki je delo Agencije 101 za Burek Olimpija.

Dela je ocenjevala 13-članska žirija, ki ji je predsedovala Petra Krulc.

SOF tradicionalno organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Letos je bil poudarek na moči kreativnosti ter njeni vlogi pri ustvarjanju učinkovitih poslovnih in oglaševalskih rešitev.