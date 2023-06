Spodleteli stresni test zdravstva: V svetu alternativnih resnic

Zdravniški poklic vliva zaupanje. Ko nam zdravnik postavi diagnozo, predpiše terapijo in napove njene (pozitivne) učinke, pričakujemo, da se bodo napovedi udejanjile. Seveda se zavedamo, da terapija ne deluje vedno. Dober zdravnik to tudi predhodno pojasni in oceni verjetnost negativnega razpleta. K zdravniku ne hodimo po prazne obljube.