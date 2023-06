Gre za še eno veliko uradno tekmovanje Evropske šahovske unije (ECU), ki ga bo slovenska krovna organizacija gostila po uspešno izvedenih članskih EP. Pridobitev prvenstva je še ena velika zmaga slovenskega šaha in vse kaže, da ŠZS uživa veliko zaupanje mednarodnih organizacij, ki skrbno izbirajo lokacije prizorišč velikih tekmovanj. Na prvenstvu se bodo pomerili mladi v dekliških in odprtih kategorijah do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let. V okviru celotnega dogodka bo tudi ekipno prvenstvo v pospešenem šahu za kategorije do 10, 14 in 18 let, ločeno za odprto in dekliško konkurenco.

Ker slovenski mladinci v zadnjih letih dosegajo velike uspehe, še posebej v hitrejših disciplinah, je prvenstvo kot naročeno za ponovitev ali celo nadgradnjo dosedanjih rezultatov, ki so jih dosegala zveneča imena slovenskega mladinskega šaha: Jan Šubelj, Laura Unuk, Zala Urh, Vesna Mihelič… Slovenija še naprej pridno vzgaja mlade šahiste, zato se že lahko pohvali s prihodnjo nadarjeno generacijo. Med mladinci gre posebej izpostaviti Matica Lavrenčiča (15 let), ki mu družbo dela kopica šahovskih kolegov: Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Matic Nareks, Leon Škrbec, Nejc Herega, Jernej Kozlovič…

Dekleta morda rahlo zaostajajo v številu, a imajo potencial za osvajanje odličij na največjih mladinskih prvenstvih. Upe lahko polagamo predvsem v 11-letno Anjo Beber, ki je bila sedma na letošnjem SP v hitrih disciplinah, z malo športne sreče pa bi lahko osvojila celo kolajno. A mladost in izredna borbenost sta na njeni strani, zato tudi uspehi ne izostanejo. Pozabiti ne smemo niti na zlato dekle slovenskega šaha, zdaj 17-letno Vesno Mihelič, ki na SP in EP vedno dosega dobre rezultate. Za njima prihaja četica mladenk, ki že kažejo izjemno nadarjenost in voljo do šaha ter zmagujejo na državnih prvenstvih. Zanje bomo zagotovo še slišali v naslednjih letih: Sofia Timigania, Mirjam Grošelj, Milena Sokolva, Ema Jakša, Lučka Herič, Mara Predin...

ŠZS je v zadnjem desetletju na področju sistemske ureditve mladinskega šaha naredila izjemen korak, rezultati pa so bili nad pričakovanji. Preverjen sistem ob podpori klubov in staršev ter z dobro razvejanimi krožki v osnovnih šolah omogoča vsem mladim ljubiteljem šaha, da svoj potencial razvijejo do potankosti in se enakovredno kosajo z mednarodno konkurenco.