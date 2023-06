Z dividendami nad inflacijo

V sredo je FED pustil ključno obrestno mero na ravni od 5 do 5,25 odstotka in napovedal, da jo bo letos dvignil še dvakrat. Powel pravi, da bodo to naredili zaradi prepočasnega padanja jedrne inflacije, ki trenutno znaša 5,3 odstotka. To pomeni, da se lahko zgodi, da bo ključna obrestna mera v ZDA presegla inflacijo. Takšen dvig omogoča robusten trg dela, saj brezposelnost ostaja na nizkih nivojih.