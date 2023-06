Na tretjih evropskih igrah bo med 20. junijem in 2. julijem tekmovalo kar 137 slovenskih športnikov in športnic, ki se bodo pomerili v 19 panogah. Osrednje prizorišče bo Krakov, kjer bo tudi športna vas, devet prizorišč pa bo razpršenih po celotni Poljski, zato bodo igre velik logistični zalogaj. Skupaj bo tekmovalo 7300 športnikov in športnic iz 48 držav v 29 panogah. Na igrah bo iz Slovenije skupaj s spremstvom, trenerji in ostalim odšla 214-članska reprezentanca. Med športniki bodo nekateri najboljši Slovenci, kaže pa izpostaviti atleta Kristjana Čeha in Tino Šutej, kanuista Benjamina Savška, namiznoteniškega igralca Darka Jorgića, judoista Adriana Gomboca, strelko Živo Dvoršak in uspehov polno smučarsko skakalno zasedbo s Timijem Zajcem, Žigo Jelarjem, Anžetom Laniškom, Niko Križnar…

Prvič bodo na igrah tekmovali slovenski smučarski skakalci, ki se bodo merili v Zakopanah, Slovenija pa bo v obeh konkurencah nastopila v zelo močni zasedbi. »Vesela sem, da smo tudi skakalci dobili priložnost za nastop. Smo sicer šele na začetku pripravljalnega obdobja na novo sezono, ampak obenem smo uspešno nastopili na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Imamo močni ekipi v obeh konkurencah, tako da lahko kar precej pričakujemo. Moram pa priznati, da je malce nenavadno, ker smo prvič v družbi poletnih športov na predstavitvi slovenske reprezentance,« je dejala smučarska skakalka Nika Križnar.

Visoki cilji atletov

Atleti se bodo merili na ekipnem EP v Chorzovu in bodo lahko lovili norme za olimpijske igre v Parizu, zato bodo med slovenskimi udeleženci daleč najštevilčnejši. Za številne panoge bodo tekme na Poljskem štele za evropska prvenstva in tudi za kvalifikacije za OI v Parizu. Slovenski atleti imajo visoke cilje, v tekmovalno areno pa bodo prihodnji teden stopili prvi med slovenskimi športniki. Tekmujejo namreč v drugi evropski ligi, njihov cilj pa je napredovanje v prvo. »Tekma je eden izmed vrhuncev letošnje sezone. Veseli me, da imamo letos ekipo, ki je v popolnosti zdrava, mislim, da v najboljši možni pripravljenosti. Tekmujemo skupaj z velikani atletike, tako da bo uvrstitev v prvo skupino kar zalogaj,« je tekmovalce pospremil na pot predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš.

»O formi posameznikov govorijo njihovi trenutni rezultati. Ti kažejo vrhunsko formo večine naših najboljših atletov, ki bodo državo zastopali na tem tekmovanju. Ta tekma pokaže moč celotne reprezentance, vse discipline so zastopane. Bom optimističen. Predvidevam, da bo naša ekipa med prvimi tremi, ki nato napredujejo v prvo ligo. Seveda to ne bo lahko, imamo zelo močno konkurenco, a imamo v tem trenutku fantastične atlete in atletinje, v katere verjamem,« je optimističen predsednik strokovnega sveta AZS Albert Šoba.

Za Tino Šutej ena lepših tekem

Porazi najboljšega slovenskega atleta Kristjana Čeha so v zadnjih sezonah v metu diska zelo redki, prvega v sezoni pa je doživel v torek v Turkuju, kjer ga je je na zlati seriji svetovne atletike premagal olimpijski in svetovni prvak, Šved Daniel Stahl. Kljub temu je Ptujčan pokazal odlične mete, se približal 70 metrom, nekajkrat vrgel orodje precej dlje, a je pri tem prestopil. »Tako kot na vsako večjo tekmo bom na prizorišče pripotoval dva dneva pred začetkom. Sem v dobri formi. Enako pričakujem na Poljskem, da prinesem čim več točk ekipi in tudi zase dosežem dober rezultat,« napoveduje Kristjan Čeh. Najbolj uveljavljena slovenska atletinja v mednarodni konkurenci, skakalka ob palici Tina Šutej, ki ima z evropskih ekipnih prvenstev veliko izkušenj, dodaja: »Zagotovo je to ena izmed zelo lepih tekem. Lepo je, da potuje celotna reprezentanca. Verjamem, da bo ekipni duh na vrhuncu. Moj glavni cilj je, da osvojim maksimalno število točk in potem, ko zmagam, skušam skočiti še višje.«

Prve evropske igre, katerih pobudnik je bil nekdanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez Kocijančič, so bile pred osmimi leti v Bakuju, pred štirimi leti pa so bile v Minsku. V Belorusiji so se športniki merili v dvanajstih panogah, kar kaže, da imajo igre vse večji pomen. Slovenija je na zadnjih igrah osvojila štiri zlate kolajne (judoistka Klara Apotekar, atletinja Maja Mihalinec, lokostrelka Toja Ellison in telovadka Teja Belak) ter po eno srebrno (karateistka Tjaša Ristić) in bronasto (judoistka Maruša Štangar).

4 zlate kolajne je na zadnjih evropskih igrah osvojila Slovenija, za vseh šest kolajn skupaj pa so bile zaslužne športnice.