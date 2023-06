Druga etapa 29. kolesarske dirke po Sloveniji je postregla z novim sprintom glavnine. Ponovno ni šlo za klasično sprintersko etapo, saj so kolesarji od Žalca do Ormoža premagali številne neravnine in tudi dva kategorizirana vzpona četrte kategorije. Predvsem selektiven je bil drugi na Jeruzalem, ko je ekipa Bore-Hansgrohe želela presenetiti sprinterje. Na koncu je v Ormož, ki je prvič v 30-letni zgodovini dirke gostil zaključek etape, vseeno prišla večja skupina kolesarjev. Sledil je enak razplet kot dan prej in do svoje 69. zmage v karieri je prišel Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla).

Napaka ga ni stala zmage

Nizozemski sprinter je imel ponovno izjemno podporo sotekmovalca Luke Mezgeca. Kranjčan je še enkrat uprizoril šolski »lead out« in potrdil, da je eden najboljših kolesarjev na svetu v tej prvini. »Dylanu še nisem povedal in pokazal vseh skrivnosti. Zato upam, da bova še nekaj časa sodelovala,« Luka Mezgec pri 34 letih še ne razmišlja, da bi končal kariero. Nad slovenskim kolesarjem, ki je bil ob trasi znova deležen bučne podpore ljudi, ki so znova pripravili zelo lepo kuliso, je navdušen tudi njegov sprinterski poveljnik. »Še enkrat je pripravil zaključek za v učbenike. Pripravil mi je odlično izhodišče in moral sem le še dokončati delo,« je bil nasmejan vodilni kolesar na dirki Dylan Groenewegen.

Devetindvajsetletni sprinter je bil v zaključku znova močnejši od Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious) in Italijana Mattea Moschettija (Q36.5). Nemec in Italijan sta včeraj zamenjala mesti na odru za zmagovalce in je ciljno črto tik za Nizozemcem prevozil Moschetti. Groenewegen je po etapi priznal, da je bilo tokrat težje priti do zmage. »Bilo je bolj stresno, ker je bilo v sprintu več kolesarjev. Na sestanku pred etapo smo se dogovorili, da Luko v zadnjih metrih prehitim po levi strani, a sem ga nato po desni. Zaradi svoje napake sem izgubil malce hitrosti, a vseeno mi je uspelo zmagati,« je pot do svoje četrte zmage na dirki po Sloveniji opisal Nizozemec, ki je prvič slavil drugje kot v Rogaški Slatini.

Želel bi si več konkurence

»Na dirko po Sloveniji smo prišli zmagat na čim večjem številu etap,« je že pred začetkom slovenske pentlje napovedal Mezgec, ki je zadovoljen, da je njegova ekipa za zdaj pri stoodstotnem izkupičku. Tudi v avstralskem moštvu imajo vse misli že usmerjene proti dirki po Franciji, kjer bo dvojec Mezgec-Groenewegen tudi napadal etapne zmage. »Julija na Touru je v zaključkih malce drugače. Je veliko več stresa v ekipi. Tukaj se borim z dvema, tremi ekipami, tam jih sprinta vsaj deset,« je razliko med zaključkom etap na dirki po Sloveniji in na Touru opisal Kranjčan, ki je priznal, da bi za boljšo pripravo potreboval še nekoliko več konkurence.

Vseeno je karavana prehitra za ostale slovenske kolesarje, saj se v ciljnem sprintu nikomur ni uspelo prebiti med najboljšo deseterico. Najboljši je bil na enajstem mestu Tilen Finkšt iz Adrie Mobila. »Nismo navajeni na takšno hitrost. Ti kolesarji iz ekip svetovne serije imajo prestavo več,« priznava Tilen Finkšt. Z glavnino so v cilj prišli tudi vsi favoriti za končno zmago z Domnom Novakom in Matejem Mohoričem.

Kolesarje danes čaka tretja etapa. Karavana se s severovzhoda države seli proti osrčju Slovenije, saj se bo etapa začela v Grosupljem in končala v Postojni. Zaključek etape bo še bolj zahteven in možnosti za nov sprint glavnine so nekoliko manjše. »Poskusili bomo, zato smo tukaj. Nekako je v odstotkih 50:50 možnosti za sprint,« napoveduje Mezgec.