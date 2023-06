Potem ko je Slovenija z zmagama proti Kazahstanu in San Marinu, na papirju sicer najslabšima ekipama v skupini H, začela kvalifikacije za EP 2024 v Nemčiji, jo danes s Finsko v Helsinkih in v ponedeljek z Dansko v Ljubljani (ob 20.45) čakata tekmi resnice, saj sta to tekmeca, ki ju še ni premagala. Na šestih medsebojnih tekmah je doživela pet porazov in zgolj enkrat remizirala.

Finska na lestvici Fifa 56., Slovenija 59.

Varovanci Matjaža Keka so včeraj z zvrhano mero optimizma s posebnim letalom, na katerem tokrat ni bilo prostora za novinarje, dopotovali v finsko prestolnico, potem ko so imeli na Gorenjskem kar deset dni skupnih priprav. Če sklepamo po uvrstitvi reprezentanc na lestvici Fifa, na kateri je Finska na 56. mestu, Slovenija pa na 59., se obeta izenačena in negotova tekma, na kateri bodo gostitelji v prednosti, saj bodo imeli na razprodanem olimpijskem stadionu bučno podporo več kot 30.000 gledalcev. »Pričakujem dobro in kakovostno tekmo pred polnimi tribunami ter pozitiven izid za Slovenijo. Moč Finske je v kolektivu in v posameznikih, ki znajo kakovost podrediti ekipi. To so pokazali na zadnjih tekmah, zato nočem nikogar izpostaviti, ker bi to pomenilo podcenjevanje kogar koli drugega. Naši mladi, ki dozorevajo in gredo proti 40. nastopu za reprezentanco, so pokazali primerno zrelost in skupno energijo,« je v Helsinkih povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

Slovenija se je s Finsko doslej pomerila na dveh tekmah. Obe sta bili prijateljski in obakrat je bil selektor Srečko Katanec. Leta 1999 v Šiški je bil izid 1:1, leta 2013 v Turkuju pa je Finska zmagala z 2:0. Navijače Slovenije najbolj skrbi, kako se bo ekipa znašla brez poškodovanega kapetana Jana Oblaka, ki ga bo v golu zamenjal Vid Belec. Za obe tekmi je zaradi poškodbe odpadel tudi Jasmin Kurtić. Igralci poudarjajo, da povsem zaupajo vsem trem vratarjem, a Oblak ni le vrhunski vratar, ki je ekipo pogosto reševal z obrambo več, ampak tudi vodja na igrišču in v slačilnici, kjer igralcem vliva samozavest in zanesljivost. Kapetan bo tokrat poveljnik obrambe Jaka Bijol: »Finska je organizirana ekipa, ki se zna postaviti na igrišču in je zelo dobra v prehodih, zato bo treba biti zelo pozoren na vse, saj ne veš, od kje preti nevarnost. Nadgraditi moramo igro s prejšnjih tekem.« Glede na nasprotnika Slovenijo čaka tekma, na kateri ne bo odločal umetniški vtis, ampak agresivnost in odločnost v dvobojih za vsako žogo. Slovenci so samozavestni, saj so neporaženi že osem tekem (5 zmag in 3 remiji), nazadnje so izgubili junija lani v Beogradu s Srbijo z 1:4.

Izmed vseh slovenskih reprezentantov je najbolj v tekmovalnem ritmu branilec David Brekalo, saj norveško prvenstvo igrajo od spomladi do jeseni. Je med najboljšimi igralci kluba Viking Stavanger in vajen trdih zračnih dvobojev, ki so zaščitni znak vseh skandinavskih ekip. Potem ko so imele prejšnje generacije težave na tekmah s Skandinavci, se je sedanja v zadnji izvedbi lige narodov odlično kosala z Norvežani in Švedi. »Na zadnjih tekmah smo tudi mi pokazali, da znamo biti trdi v dvobojih in agresivni skozi vso tekmo, tako kot so vse ekipe s severa Evrope. Rušimo stereotipe iz preteklosti in vse bo še dobro. Finci delujejo odlično, a če bomo mi stoodstotni, ne bi smeli imeti težav,« je optimističen 24-letni David Brekalo.

Kar je za Slovenijo Oblak, je za Finsko Hradecky

Finski reprezentančni nogomet je v vzponu. Prvič je na velikem tekmovanju Finska zaigrala na zadnjem EP 2021. Kvalifikacije je začela z dvema zahtevnima gostovanjima, na katerih je izgubila z Dansko z 1:3 in premagala Severno Irsko z 1:0. Prvo ime ekipe je napadalec Temmu Pukki, ki igra za angleškega drugoligaša Norwich in je s 37 goli tudi najboljši strelec v zgodovini reprezentance. Zelo vroč je napadalec Joel Pohjanpalo, za katerim je dobra sezona v ekipi Venezie v italijanski drugi ligi, saj je na 37 tekmah dosegel 19 golov in imel še sedem asistenc.

Tudi pri Fincih je kapetan vratar Lukaš Hradecky, član Bayerja iz Leverkusna, ki ima tudi slovaški potni list, saj se je rodil v Bratislavi. A se je družina, ko je bil star eno leto, preselila v Turku na Finskem, kamor je njegov oče prišel igrat odbojko. »Tekmi s Slovenijo doma in v gosteh bosta ključni v boju za evropsko prvenstvo. Pričakujem enakovredni tekmi. Pri Sloveniji, ki je izbojevala težko zmago v Kazahstanu, ni vrhunskih igralcev, so pa mlade, vzhajajoče zvezde,« je povedal 33-letni Lukaš Hradecky in posebej izpostavil slovenski napad na čelu z Benjaminom Šeškom, Slovenijo pa je primerjal z Bosno in Hercegovino.

