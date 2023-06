Na gradu Fužine pregledna razstava Janje Lap

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so odprli razstavo z naslovom Zakaj je vaza podobna hiši? Od sistemskega do fantazijskega z oblikovalko Janjo Lap. Ustvarjalka je slovensko bivalno kulturo najbolj zaznamovala z oblikovanjem stekla. V njem se je prvič preizkusila sredi 50. let minulega stoletja. Še kot študentka arhitekture pri profesorju Edvardu Ravnikarju je svoje izdelke leta 1956 predstavila na razstavi Stanovanje za naše razmere. Predmete za sodobni dom iz keramike in stekla je razvila skupaj s Steklarno Borisa Kidriča iz Rogaške Slatine. Ob koncu svoje kariere se je posvetila tudi oblikovanju svetil, ki so ključno povezana z njej tako ljubo snovjo, steklom.