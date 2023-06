Aleksandar Vučić je povedal, da se bo udeležil septembrskega vrha voditeljev v procesu Brdo-Brioni v Severni Makedoniji, ki ga organizirata Slovenija in Hrvaška in kjer Nataša Pirc Musar nadaljuje delo Boruta Pahorja. Predsednika sta veliko govorila o sporu med Beogradom in Prištino. Vučić je dejal, da se zavzema za mir, a da ponoči ne spi, ker med Srbi na severu Kosova vre, tudi zaradi nedavnih aretacij kosovskih Srbov. Pirc-Musarjeva je dejala, da kot pravnica zagovarja načelo spoštovanja pogodb in da bi torej Kosovo po dogovoru iz leta 2013 moralo ustanoviti skupnost srbskih občin, poudarila pa je pomen dialoga.

Vučić se je nekoliko obregnil ob vprašanje dopisnika RTV Slovenija o protestih v Srbiji in dogajanju v parlamentu rekoč, da se vmešava v notranje zadeve. Dejal je, da demonstracije proti njemu potekajo ves čas, a da ljudi ne pretepajo, pri čemer upa, da se Srbija ne bo navzela »evropskih standardov«, saj »vi demonstrantom ubijate dušo od Pariza do Berlina«. Od dvostranskih vprašanj sta izpostavila arhive nekdanje skupne države, do katerih želi Slovenija več dostopa, kar naj bi omogočila tudi digitalizacija, ki po Vučićevih zagotovilih poteka. Poleg dobrega gospodarskega sodelovanja, ki je doseglo letno vrednost dve milijardi evrov, je srbski predsednik izpostavil željo po boljši železniški povezavi Ljubljane in Beograda skozi Zagreb.