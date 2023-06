Protesti po srbsko

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med obiskom slovenske predsednice Nataše Pirc Musar slovenskemu novinarju razložil, kakšna je razlika med srbskimi in evropskimi protesti. »Prej so bili vsak dan protesti, zdaj so samo za vikend. Izvzemši pozive za moje obešenje so čisto mirni. V nasprotju z ustaljeno prakso v Evropski uniji, kjer demonstrantom 'ubijete boga', je pri nas mirno: pridejo, se zberejo, se razidejo, vse je v redu,« je razložil in še dvakrat ponovil, da v Evropi demonstrante tepejo.