Konec osnovne šole in valeta: “Zapomnili si nas boste, pogrešali pa ne”

Učenci devetih razredov so v četrtek zadnjič sedli v osnovnošolske klopi. S podelitvijo zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na nacionalnem preverjanju znanja so končali osnovnošolsko izobraževanje.