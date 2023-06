V času nizke brezposelnosti, visoke inflacije in posledic energetske krize, so vprašani Slovenci bolj pesimistični glede stanja brezposelnosti, kot so bili lani. Tako je pokazala raziskava med 617 vprašanih, ki jo je za karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com izvedlo podjetje Valicon. Kar polovica anketiranih namreč pričakuje, da se bo v naslednjih 12 mesecih brezposelnost povečala. Povečuje se tudi število aktivnih iskalcev nove zaposlitve, ki zdaj presega že četrtino anketiranih zaposlenih. Glavni razlog za iskanje nove zaposlitve pa je želja po boljših delovnih pogojih.

Nič se ne zgodi samo od sebe

Na vprašanje »Kako se bo po vašem pričakovanju spremenilo število brezposelnih v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih?« je lani 14 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ne vedo, letos je takšnih le še 9 odstotkov. Vedno bolj opredeljeni Slovenci so se tako večinoma pomaknili k mnenju, da bo brezposelnost v prihodnje večja. Iz teh podatkov gre sklepati, da se vprašani zaposleni zavedajo pomembnosti aktivne vloge na trgu dela, odprtosti za nove priložnosti in iskanja delovnega mesta, ki bi jim najbolj ustrezalo. K temu prav gotovo pripomorejo tudi zaposleni mlajših generacij, ki prinašajo drugačne vrednote, kot so jih imele generacije prej. Za te je bilo značilno, da v isti službi preživijo večino svojega življenja. Mlajše generacije se izrazito zavzemajo za dobro razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem ter za fleksibilen delovni čas, ki jim omogoča več svobode in povečano produktivnost. Prav tako se je za 13 odstotkov letos povečalo število zaposlenih, ki o novi zaposlitvi razmišljajo občasno, obenem pa je 16 odstotkov manj tistih, ki o menjavi zaposlitve sploh ne razmišljajo.

Manj se jim mudi pri zamenjavi službe

Anketiranim, ki bi radi letos zamenjali službo, se, v primerjavi z vprašanimi lani, z zamenjavo službe ne mudi tako zelo. Lani je 63 odstotkov vprašanih želelo zamenjati službo v roku nekaj mesecev, letos pa je takšnih 53 odstotkov. Tistih, ki si želijo službo zamenjati »takoj/čim prej« je 26 odstotkov, lani pa jih je bilo 35 odstotkov. Občutek varnosti glede službe, ki jo trenutno imajo, se je le rahlo omajal. Letos je vprašanih, ki vidijo svojo zaposlitev kot zelo varno, le 3 odstotke manj kot lani. Glavni razlog, zakaj vprašani iščejo novo zaposlitev, je ostal isti kot lani ‒ to je iskanje zaposlitve z boljšimi delovnimi pogoji. Največja rast se je pokazala pri razlogu »iščem boljše odnose/delovno okolje«, ki jo je obkrožilo več kot dvakrat več vprašanih kot lani (lani 13 odstotkov, letos pa 29 odstotkov). Raziskava je zabeležila rast tudi pri razlogih »normalen urnik/delovni čas« in »iščem nove izzive, možnosti osebnostne rasti«. Glavni dejavniki izbora delodajalca ostajajo enaki: pozitivno delovno okolje, bližina delovnega mesta in možnost zaposlitve za nedoločen čas, ki pa v primerjavi z lani izgubljajo na pomembnosti. Medtem je raziskava zaznala največji porast pri možnosti dela od doma in izdelanem sistemu nagrajevanja (denarnem in nedenarnem). Možnost dela od doma je za skoraj 30 odstotkov bolj pomemben dejavnik kot lani, sistem nagrajevanja pa za 16 odstotkov. Glavni trije viri informiranja pri iskanju dela so: preko »zvez in poznanstev« (sorodniki, prijatelji …), preko Zavoda za zaposlovanje in preko karierno-zaposlitvenega portala MojeDelo.com. Prav MojeDelo.com se je letos z največjo rastjo med prepoznanimi glavnimi viri informiranja prebilo na tretje mesto.